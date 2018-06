Sin corbata y tras un 'paseo playero': así ha sido el primer día de trabajo de Rajoy

Camisa blanca, sin corbata y en mangas de camisa. El expresidente del Gobienro Mariano Rajoy, que el pasado día 15 renunció a su escaño en el Congreso, se ha reincorporado este miércoles de forma relajada a su plaza de registrador de la propiedad en Santa Pola. Dos horas antes de su ingreso, el político gallego se ha ejercitado por el paseo marítimo de Alicante un par de horas.

Rajoy, que ha atendido a la prensa, no ha querido valorar la carrera sucesoria dentro del PP. "No tengo muchas más cosas de las que he dicho en las últimas fechas. Yo me he retirado de la política y vuelvo a donde estaba", ha dicho antes de afirmar que no está nervioso ante el primer día laboral tras su etapa en Moncloa.

Rajoy llegó el martes a este municipio costero para tomar posesión de su plaza de titular en el Registro de la Propiedad número 1 de la localidad (hay dos registros) y conocer a los siete empleados que le ayudarán en su nueva tarea. El expresidente se aloja en un hotel de la cercana ciudad de Alicante que se halla junto a la playa del Postiguet y al paseo marítimo.

Según relató a los periodistas el registrador que durante los últimos 28 años ha ocupado interinamente su plaza en el Registro de la Propiedad de Santa Pola, Francisco Riquelme, Rajoy está deseando "incorporarse a su vida normal y privada".