«Soy 100% del PSOE sin aditivos, pero el PSOE nunca será 100% mío»

Por resumir: En un partido político como ha sido en sus tiempos el PSOE, causa rechazo visual (por no decir más)el ver esos escenarios personalizados con nombres propios, que su misión es atacar a sus propios compañeros... ¿Y así quieren anunciar "unidad"?. Que no olviden los del PSOE, que las elecciones no las ganas las cúpulas, ni tampoco el voto de sus militantes; si un partido llega al poder, es por el voto dado por votantes que no pertenecen a ningún partido político. Que no lo olviden estos, que se lo creen al poner su nombre en grande en el atril .