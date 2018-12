El Supremo no detiene la exhumación de Franco como pide la familia

m. sáiz pardo | madrid

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo decidió no paralizar de forma cautelar la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos, tal y como había solicitado la familia del dictador, que presentó un recurso contra la orden del Consejo de Ministros que dio luz verde a comenzar las operaciones para sacar los restos de la basílica. Los jueces, en su resolución, no entran en el fondo del asunto y se limitan a no aceptar la paralización de la exhumación como reclamaban los nietos de Franco para evitar que la operación fuera irreversible y provocara un «daño irreparable». «La medida cautelar solicitada debe ser denegada —afirma el Supremo— porque el acuerdo recurrido no justifica por sí mismo la exhumación de los restos de don Francisco Franco Bahamonde ni produce una situación irreversible que haga perder su finalidad al recurso».

El tribuna afirma que la exhumación solamente podrá producirse en virtud del acuerdo que en su momento pueda adoptar motivadamente el Consejo de Ministros y ese acuerdo, susceptible de ser objeto de recurso ante esta Sala, «no podrá ser ejecutado sin que previamente los recurrentes hayan podido refrendarlo y recabar la tutela judicial efectiva, incluida la cautelar, y esta Sala se haya pronunciado al respecto».

La decisión del Supremo ampara así las resoluciones adoptadas por el Consejo de Ministros el pasado 8 de noviembre. En aquella reunión se acordaron las primeras decisiones administrativas para proceder a remover los restos de exjefe del Estado.