Susana Díaz apunta ya líneas rojas a Sánchez:"La Constitución sigue plenamente vigente"

La líder del PSOE andaluz Susana Díaz apenas ha dado tregua al nuevo presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Cuando ni siquiera ha jurado aún el cargo, ya le ha lanzado un mensaje para dejarle claro que los apoyos independentistas a la presidencia no pueden tener contrapartidas. “La Constitución sigue plenamente vigente a día de hoy”, ha dicho, recordando que “los que la hemos defendido desde siempre” sabemos que tiene elementos más que suficientes para “responder en cada momento a las necesidades de España”. Así, ha incidido en que precisamente un mecanismo recogido en la Carta Magna, la moción de censura, es la que ha permitido atender la demanda ciudadana de “un gobierno honesto y sensible”.

Díaz fue de las primeras en manifestarse en las redes sociales para felicitar a su compañero y líder de partido en las redes sociales nada más producirse la votación que terminaba con la marcha de Mariano Rajoy del Ejecutivo. Un mensaje escueto en el que se limitaba a expresar su “apoyo y lealtad” como presidenta autonómica y como secretaria general del PSOE de Andalucía y aventuraba que se abría “un nuevo tiempo para España”, en sintonía con la idea lanzada durante toda la mañana por los diputados socialistas andaluces como Antonio Prada, uno de los que dimitieron de la primera ejecutiva de Sánchez, o el portavoz parlamentario y exportavoz de la gestora socialista Mario Jiménez.

Mi enhorabuena a @sanchezcastejon, nuevo presidente del Gobierno. Con su Presidencia se abre un nuevo tiempo para España y para #Andalucía. Cuenta con todo mi apoyo y mi lealtad como presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del @psoedeandalucia. — Susana Díaz Pacheco (@susanadiaz) 1 de junio de 2018

Pero apenas dos horas después, optaba por un mensaje más elaborado y por dejar claro las líneas rojas del nuevo ejecutivo. Máxime cuando fuerzas como Podemos siguen insistiendo en la necesidad de una coalición de gobierno para mayor fortaleza. En un video de tono institucional, elaborado incluso por la Junta de Andalucía, Díaz felicitaba de nuevo a “su compañero” y salía en defensa de una Constitución que “sigue plenamente vigente a día de hoy”.

Desde que se supo que Sánchez presentaría moción de censura, los socialistas andaluces reconocían que no quedaba otra alternativa tras la contundencia de la sentencia del caso Gürtel con el papel del PP, pero dejaban claro que no se podría hacer concesiones a los nacionalistas por su apoyo. Algunos incluso dieron por hecho que la moción no prosperaría y que el PP frenaría la moción con la dimisión de Rajoy. Pero las cuentas fallaron, y Sánchez recibió el apoyo de los partidos catalanes. Por eso, y tal y como ha hecho desde que se inició el conflicto soberanista en Catalunya, la líder de los socialistas andaluces ha querido dejar claro de inmediato que no hay cabida para introducir ahora el debate sobre la plurinacionalidad o una reforma de la Constitución como vía para ganarse apoyos que le mantengan en La Moncloa.

A #Andalucía siempre le ha ido bien con un presidente socialista y estoy convencida de que así va a ser también con @sanchezcastejon. Colaboraremos con el Gobierno, desde la firmeza en la defensa de Andalucía y sabiendo que se abre un nuevo horizonte de esperanza. pic.twitter.com/IKk1jiZh3i — Susana Díaz Pacheco (@susanadiaz) 1 de junio de 2018

“La Constitución sigue plenamente vigente y respondiendo a las necesidades de nuestro país”, ha dicho, porque “quienes la hemos defendido siempre sabemos que responde a las necesidades que tiene España en cada momento”. En este caso, con el mecanismo de la moción de censura, recogido en el texto normativo, y que ha dado respuesta a la necesidad de “un gobierno honesto y sensible con los ciudadanos”.

Asimismo, Díaz ha incidido en que a Andalucía “siempre le ha venido bien” un socialista en La Moncloa. “Han tenido sensibilidad con los problemas de esta tierra”, justificó, “y estoy plenamente convencida de que será así”. También expresó su disposición a “colaborar con el gobierno de España y defender con firmeza los intereses de Andalucía”, dos actitudes que ha asegurado no son incompatibles, y se ha mostrado convencida de que con este nuevo ejecutivo “muchas necesidades y problemas de los ciudadanos verán un horizonte de luz”.