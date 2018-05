Suspenden la declaración de Willy Toledo por insultar a Dios por la huelga de jueces

efe | madrid

El juez suspendió ayer la declaración del actor Willy Toledo como investigado por un delito contra los sentimientos religiosos al haber insultado a Dios y a la Virgen debido a la huelga de jueces y fiscales convocada en todo el país, y ha aplazado su comparecencia al próximo 28 de junio. En una providencia, el titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid acuerda que «por motivos de la huelga de jueces» se suspende la declaración, por lo que la citación de ayer no consta como incomparecencia del actor, quien ya había anunciado que tampoco tenía intención de presentarse. Y ahora le cita para el 28 de junio de mayo a las 12.00 horas «con apercibimiento de que no comparecer ni alegar causa justa que se lo impida podrá decretarse su detención».

El actor no compareció el pasado día 18 cuando fue citado por primera vez al entender que no cometió ningún delito y que no debe ser investigado por una crítica política y social. Antes de acordarse ayer la suspensión, Willy Toledo ya había anunciado que no iba a acudir al juzgado pues había convocado a la misma hora a la que estaba citado una rueda de prensa en la parroquia de San Carlos Borromeo, en el barrio madrileño de Vallecas, acompañado de varios compañeros de profesión, como Javier Bardem y Alberto San Juan. Todo ello pese a que el Arzobispado de Madrid asegura que «no se ha autorizado la utilización de dependencias de la iglesia» de San Carlos Borromeo para la rueda de prensa.

Al respecto, Polonia Castellanos, letrada de la Asociación de Abogados Cristianos que denunció los hechos, ha pedido al Arzobispado que actúe tras la «provocación» de Willy Toledo que, a su juicio, puede ser considerado un agravante en la causa.

La abogada ha manifestado que con su puesta en escena en San Carlos Borromeo —sentado con una imagen de Jesucristo detrás— «queda más que evidenciado su intención de ultrajar» porque podía haber convocado la rueda de prensa en algunas de sus propiedades pero lo ha hecho ahí «para hacerse más publicidad a si mismo, ya que hace siete años que nadie le contrata». Ante una más que previsible incomparecencia el próximo 28 de junio, la letrada ha asegurado que no es partidaria de detenerle ya que «el actor lo que busca es un show», por lo que pedirán que se le impute un delito de obstrucción de la Justicia.