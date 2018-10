Tejerina: 'En Andalucía lo que sabe un niño de 10 años es lo que sabe uno de 8 en Castilla y León'

La vicesecretaria de Acción Social del PP y exministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, ha apuntado que existe un "deterioro" en la educación que hace que haya diferencias entre las comunidades autónomas como es el caso, según ha ejemplarizado, de Castilla y León y Andalucía porque los niños de la primera "aventajan" en dos años a los andaluces.

"En Andalucía te dicen que lo que sabe un niño de diez años es lo que sabe un niño de ocho en Castilla y León", ha dicho.

La que fuera exministra de Rajoy durante el pasado gobierno popular ha sido preguntada en una entrevista en Los Desayunos de TVE por el estado de la educación y la conveniencia de que los niños estudien en los colegios la asignatura de Filosofía. En este punto, ha señalado que "el deterioro en la educación en las comunidades es tanto" que los niños de Castilla y León "aventajan" en dos años a los niños de Andalucía. La vicesecretaria ha explicado que cuando un niño comienza a formarse "le estás dando las capacidades" para que el día de mañana tenga "aspiraciones que cumplir" y el "futuro en sus manos". Por eso mismo, según ha continuado, en los tiempos que corren es "especialmente importante" hacer de los niños "mentes críticas".

"Es importante que sepan pensar", ha señalado, al tiempo que ha añadido que la asignatura de Filosofía les enseña justo a pensar y a fomentar ese pensamiento crítico.

Para la 'popular' hay que preparar a los más pequeños "para lo que el mercado laboral" les va a pedir de cara a unos años y para ciencias como las matemáticas, puesto que "todo apunta a que la vida será un algoritmo". "Necesitamos niños con buena educación, y más en los tiempos que corren, para que los chicos y chicas salgan de los colegios pensado por sí mismos y con mentes críticas", ha concluido.

Las manifestaciones de Tejerina se producen un día después de que la Comisión de Educación y FP del Congreso apoyase por unanimidad, una proposición no de ley por la que se pide al Gobierno la reorganización del currículo de Bachillerato para establecer la Filosofía y la Historia de la Filosofía como materias comunes y obligatorias de 1º y 2º de Bachillerato.

Tras la polvareda generada con sus declaraciones, la exministra se ha visto obligada a rectificar y ha asegurado que sus críticas a la educación andaluza no van en contra de los niños ni los profesores, sino que se refieren a los 40 años de "pésima" e "ineficaz" gestión del PSOE en esta comunidad.

REACCIONES INMEDIATAS

Una de las primeras en reaccionar ha sido la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quien ha exigido a los dirigente del PP que dejen de insultar a los andaluces.

"Pero es que no se va a cansar nunca el PP de despreciar a Andalucía?", se ha preguntado Díaz a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.

¿Pero es que no se va a cansar nunca el PP de despreciar a Andalucía? Ya no les pido que hablen bien de los andaluces; lo único que les exijo es que no nos sigan insultando. https://t.co/HlYXH1gc8A — Susana Díaz Pacheco (@susanadiaz) 18 de octubre de 2018

Las palabras de Tejerina no han gustado ni en su propio partido. El líder del PP andaluz, Juanma Moreno, ha dejado claro que no asume lo dicho por su compañera de filas. "No compartimos las palabras de Isabel García Tejerina. Los niños y profesores andaluces son de 10, y solo les falta un gobierno a su altura", ha afirmado Moreno en la misma red social, aprovechando para hacer campaña ante las próximas elecciones del 2 de diciembre.

No compartimos las palabras de Isabel Garcia Tejerina. Los niños y profesores andaluces son de diez, solo les falta un gobierno a su altura. JM.M Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) 18 de octubre de 2018

El presidente del PP, Pablo Casado, ha tratado de quitar hierro a esta disparidad de opiniones en el seno de su formación y ha asegurado que ambos líderes lo que han hecho ha sido criticar al PSOE, no a Andalucía.

"No hay que confundir las críticas al PSOE con las críticas a los andaluces (...). Cuando se critica el paro que hay en Andalucía o la educación de Andalucía es la responsabilidad de un gobierno ineficaz que está teniendo una mala política en educación y en empleo. Menos victimismo, menos corrupción y más eficacia en los servicios públicos", ha asegurado en respuesta a los periodistas antes de remachar: "Ningún partido defiende tanto a Andalucía como el PP".

La líder de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha considerado que es "intolerable que el PP siga faltando al respeto a Andalucía" y ha acusado a los conservadores de ser los culpables de aplicar "las peores reformas educativas".

Por su parte, el coordinador general de IU en esta comunidad, Antonio Maíllo, ha considerado que Tejerina ha realizado sus declaraciones "desde la ignorancia total" y ha destacado que la enseñanaza de los docentes andaluces "es inmejorable".

El PP vuelve a insultar a Andalucía. Tejerina habla con una ignorancia total. La enseñanza de nuestros docentes es inmejorable. Lo que sí ha provocado un deterioro en la educación son los brutales recortes de PP y PSOE, y eso no ha sido sólo en Andalucía. https://t.co/nYZuZHENC4 — Antonio Maíllo🔻 (@MailloAntonio) 18 de octubre de 2018

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, también ha terciado en el asunto y ha preguntado a la exministra qué han hecho los gobiernos del PP para reducir las desigualdades entre españoles que viven en diferentes territorios. En concreto, se ha preguntado por qué los estudiantes en el País Vasco cuentan con un presupuesto de 9.500 euros y en otras comunidades esos recursos apenas llegan a los 4.500 euros.