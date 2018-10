A veces casi ausente, como si no fuera él el que se sienta en el banquillo acusado de uno de los crímenes más atroces de la historia reciente de España. Patrick Nogueira, autor confeso de las muertes y descuartizamiento de sus tíos y de sus primos -David de sólo un año y Carolina, de cuatro- en agosto de 2016 en una vivienda de Pioz (Guadalajara), no intentó negar nadaayer en el juicio. «Tenía la idea fija de hacerlo pero no sabía cómo». | colpisa