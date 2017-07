La tesorera del PP no desvela en el Congreso quién cobra sobresueldos

m. sáiz-pardo | madrid

Bajo la lupa 35 años de las cuentas del Partido Popular y Alianza Popular, desde 1982 hasta la actualidad. Ocho horas de interrogatorios a tres de los seis tesoreros que durante ese periodo controlaron las finanzas, pero ni un renuncio. Ni Rosendo Naseiro (1987 y 1990) ni Ángel Sanchís (1982-1987) ni Carmen Navarro (2013-actualidad) reconocieron una sola irregularidad contable en la comisión de investigación sobre la supuesta financiación ilegal del PP en el Congreso. Con ocho palabras – «No sé de qué caja B me habla»-, Navarro resumió las larguísimas comparecencias.

La actual responsable de las cuentas del PP, que entró como gerente en el partido en 2010, se escudó en que no estaba en la formación cuando Luis Bárcenas escribió su supuesta contabilidad opaca para no responder a nada comprometedor. Pero no pudo hacer lo mismo cuando la diputada de Podemos Carolina Bescansa, en el momento más vibrante de la jornada parlamentaria, le preguntó sobre los sobresueldos en el PP. Reconoció que efectivamente en el partido se pagan estos pluses con sus respectivos impuestos (ella les llamó «gastos de representación») pero se negó en redondo a facilitar el nombre y los cargos de los dirigentes de la formación que están siendo agraciados con estos emolumentos. Navarro dijo que la ley de protección de datos se lo impide.

La tesorera ni siquiera quiso dar el número de personas que son beneficiadas. Tampoco la cifra general que esos desembolsos suponen para las arcas del partido o el porcentaje total de los mismos sobre los gastos generales. Sólo dijo que es un «porcentaje mínimo». «No considero que formen parte del trabajo de esta comisión», zanjó.

Navarro negó con vehemencia la existencia de una caja B en la actualidad. También Naseiro y Sanchís desmintieron la existencia en el pasado de esa caja de dinero B. Aunque evitaron a atacar a Luis Bárcenas, sí que afirmaron que sus famosos ‘papeles’ no responden a la verdad. «No sé si esos papeles son fantásticos o fruto del cabreo» por sentirse abandonado por el partido, «pero no son ciertos», apuntó Sanchís, quien negó también los sobres con dinero en B para completar los sueldos de los dirigentes del PP.

Eso sí, Sanchís y Naseiro dibujaron un sistema de financiación en los primeros años de la democracia bastante ‘casero’, cuanto no chapucero, basado en ‘sablear’ a posibles donantes.