Tomás Guasch: "Soy una víctima más de la escalada de intolerancia en Cataluña"

El periodista deportivo Tomás Guasch se ha mostrado muy crítico con los autores de las pintadas que este martes aparecieron en la puerta de su casa. A su juicio, son "una muestra más de la escalada de la intolerancia en Cataluña y de la fractura imperdonable que ha provocado el 'procés'".

Su hija, la también periodista Susana Guasch, y el Grupo de Periodistas Pi i Margall denunciaron ayer un "ataque vandálico" a la vivienda del presidente de honor de esta asociación, que encontró en la puerta de su garaje una estelada pintada y la frase "Pallasso de Tabarnia".

"Siento tener que decirlo -ha señalado Guasch en declaraciones a la agencia Efe-, pero esto recuerda al nazismo, cuando marcaban las casas de los disidentes y de los que pensaban diferente".

En su opinión, "el 'procés' ha dañado la convivencia y va 'in crescendo'", ya que "estamos peor que hace cinco años y cada día es peor que el anterior".

El autodenominado "ministro de Deportes de Tabarnia" ha añadido que su caso es "solo una muestra más de la absoluta intolerancia de algunos" y ha recordado que también han sufrido amenazas y pintadas el director teatral Albert Boadella, la redacción del periódico digital 'Crónica Global' y los padres del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.

APOYO DE RUFIÁN

Guasch se ha mostrado muy agradecido a las personas anónimas que le han mostrado su apoyo y a las asociaciones que han condenado los hechos, como la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), que ha manifestado que se trata de "un capítulo más del acoso a los periodistas y a los medios" que se registra en Cataluña para "impedir el libre ejercicio del periodismo".

También se ha puesto en contacto con Guasch el político independentista Gabriel Rufián, en un gesto que le honra, según Guasch, pero que le gustaría que también hiciera "públicamente y con contundencia".

"Lo más triste son los amigos y familiares que no me han llamado porque aplican la máxima de 'algo habrá hecho' o la de 'se lo ha buscado", ha lamentado. "Encima -ha agregado- algunos están diciendo que las pintadas las he hecho yo mismo para darme notoriedad, lo que demuestra lo delirante de la situación de Cataluña".