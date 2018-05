Torra lanza el primer desafío al proponer un Gobierno con consejeros en prisión

c. r. / n. v. | barcelona / madrid

El independentismo no sólo pretendía investir a Carles Puigdemont a través de ‘skype’, sino que ahora se propone formar un Gobierno integrado por consejeros que están en prisión y que, además, tomarían posesión del cargo desde la cárcel. La idea la puso ayer sobre la mesa Junts per Catalunya, aunque la decisión aún no está tomada y depende, en buena medida, de la voluntad de los dirigentes secesionistas presos. Quim Torra se reunirá con ellos el lunes en los centros penitenciarios de Soto del Real, Estremera y Alcalá Meco. Una vez conozca cuántos están dispuestos a incorporarse al Ejecutivo autonómico, anunciará la composición de su gabinete.

De momento, en La Moncloa se resisten a ponerse en esa tesitura. «Actuaremos si se hace, pero el Gobierno no procede sobre hipótesis y no quiere hacerlo», advirtió Íñigo Méndez de Vigo con cautela y sin querer concretar en qué consistiría la reacción del Ejecutivo llegado el caso ni si tiene algún margen de maniobra para impedir que Torra designe consejeros privados de libertad. En realidad, todo se quedó en un llamamiento al nuevo presidente catalán, a quien el portavoz reclamó «sentido común» para que se convenza de que ningún responsable político puede «ocuparse» de gestionar las competencias de un departamento desde la cárcel.

En la nueva fase que el Gobierno aspira a inaugurar, no caben gestos de este tipo desde la Generalitat. «La lectura que haría cualquier persona, si eso se produjera, es que hay un presidente de Cataluña que quiere aumentar la tensión», insistió Méndez de Vigo. Pero, además, el ministro aventuró que, de ser ese el plan de Torra, los consejeros designados deberían contar con una autorización del juez para desplazarse a Barcelona y tomar posesión.

Según Junts per Catalunya, existen dos vías para que los dirigentes independentistas puedan prometer su cargo. La primera sería, efectivamente, pedir permiso al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena para que les autorice a salir de prisión. Pero si les deniega esa posibilidad, el diputado Francesc de Dalmases amenazó ayer con organizar el acto en la misma cárcel aprovechando la visita de Torra. Según el parlamentario neoconvergente, el único requisito necesario para la toma de posesión de un consejero es que esté presente el líder de la Generalitat.

Torra apenas ha dado sus primeros pasos como presidente catalán y ya ofrece señales de ahondar el enfrentamiento con el Gobierno. Prometió el cargo casi de tapadillo, ignoró al rey y la Constitución y ahora tensa la cuerda con la formación de su gabinete. Sin embargo, se ha encontrado con que en esta estrategia no hay unanimidad entre las fuerzas secesionistas. Esquerra, de hecho, se opone.

Las consejerías bajo su control estarán lideradas por dirigentes libres de causas judiciales. En cambio, las que corresponden a Junts per Catalunya podrían ser ocupadas por personas que están en prisión o huidas en el extranjero. Es el caso de los encarcelados Jordi Turull y Josep Rull, que pueden repetir en Presidencia y Territorio, y el de Lluís Puig, que, a pesar de estar en Bruselas, podría ejercer de titular de Cultura.

Turull y Rull dieron ayer a entender que están dispuestos a incorporarse al Ejecutivo, a pesar de su situación judicial y teniendo en cuenta que su nombramiento tendrá una carga simbólica, ya que en pocas semanas podrían ser suspendidos para ejercer cargo público.

Será con ellos y con todos los dirigentes independentistas que están en las cárceles, con quienes se entreviste Torra el lunes. Esta visita se tenía que haber producido ayer pero, finalmente, el Ministerio del Interior pidió al presidente de la Generalitat aplazarla por razones organizativas y logísticas. Torra accedió a la solicitud.

Quiere conocer de primera mano quiénes quieren sumarse, aunque sea de forma testimonial, a su equipo. Los de Esquerra, según el abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, no quieren repetir. Salvo Toni Comín, que está en Bruselas y que ya hace tiempo que ignora la disciplina de partido.