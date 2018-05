Torra mantiene la toma de posesión de los 'consellers'

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha asegurado este martes que mantiene la toma de posesión de los 'consellers' de su Govern para este miércoles con la esperanza de que el Gobierno se decida a publicar el decreto de nombramiento en el Diari Oficial de la Generalitat (DOCG).

En declaraciones a RAC-1, Torra ha revelado que el Govern ha mandado este martes una carta al Ejecutivo de Mariano Rajoy en la que le pide que aclare "en qué se pueden basar para no publicar un decreto de nombramiento" y que diga si tiene previsto publicar hoy el documento: "Que nos lo digan hoy porque la toma de posesión está prevista para mañana".

En la misiva, a la que ha tenido acceso la Agència Catalana de Notícies (ACN), el secretario del Govern, Víctor Cullell, avisa al Ejecutivo de que la no publicación en el DOGC podría estar provocando que se estuviese atribuyendo las funciones de Torra. "Podría entenderse como una atribución genérica e ilimitada de control de las funciones del presidente de la Generalitat y un desapoderamiento de las funciones que el Estatut le atribuye", avisa.

"MEDIDAS" LEGALES

"Esperamos la respuesta hoy del Gobierno del Estado de en qué creen que se pueden basar para no publicar un decreto de nombramiento", ha insistido Torra, que ha asegurado que los designados que se encuentran en prisión (Jordi Turull y Josep Rull) y los huidos en Bruselas (Toni Comín y Lluís Puig) pueden dirigir las 'conselleries' en las que han sido designados pese a su situación.

En opinión del 'president', el Gobierno "está obligado a publicar" el decreto de nombramiento, porque, de lo contrario, se sentirán "obligados a tomar medidas" legales, aunque no ha concretado cuáles.

"NO SOY RACISTA"

El 'president' también ha criticado durante la entrevista que se hayan descontextualizado sus artículos y tuits para hacerlo aparecer como un intolerante. "Yo no soy racista", ha recalcado. "Coja la obra de Josep Pla y busque extrancos de Josep Pla y crearemos un monstruo", ha comparado.

Ha cargado en concreto contra el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de quien le ha sorprendido su "agresividad". "Agradecería a Pedro Sánchez que se disculpara. A mí que nadie me diga fascista, no lo puedo aceptar de ninguna manera. A mi familia el fascismo nos ha hecho mucho daño. No puedo aceptar este insulto, que se me compare con Vox lo considero aberrante", ha añadido, aunque ha descartado querellarse contra el socialista.

Torra, asimismo, ha reiterado su apelación al diálogo, tanto con el Ejecutivo central como con los dirigentes de la oposición en el Parlament. Para el 'president', lo importante ahora, más allá de el contenido de las conversaciones, es el hecho de sentarse a hablar.