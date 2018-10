Torra rechaza la propuesta 'autonomista' de Sánchez

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha rechazado este domingo la propuesta" autonomista" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha reiterado que "lo único" que podría hacer cambiar los resultados del 1-O es "un nuevo referéndum" . "La etapa de los estatutos no es una etapa pasada, sino pasadísima", ha dicho. En declaraciones a la prensa desde la cima del Puigsacalm, donde ha subido en recuerdo de presos y exiliados, Torra ha pedido continuar con las movilizaciones, especialmente en previsión a la sentencia contra los políticos que están en la cárcel. El presidente ha hecho un llamamiento al "espíritu del 1-O" y la "fuerza del 3-O" para hacer frente a la sentencia, y ha destacado que con la movilización de este sábado "se ha hecho la primera cumbre".

Torra reacciona de esta manera directamente al plan divulgado por Sánchez de tres fases que incluye una votación, pero solo por un mayor autogobierno, no por la independencia. El presidente de la Generalitat, que ha escogido la cima elegida por su antecesor, Carles Puigdemont, ha destacado que no van a parar hasta conseguir la libertad de los presos y el retorno de los exiliados. "No nos detendremos hasta que ellos sean libres y nuestro pueblo también", dijo. "Somos capaces de hacer las cumbres que nos proponemos, incluso la cima de la República catalana, que es nuestro objetivo", agregó, destacando la "solidaridad y la fraternidad" de esta jornada "de ascensiones multitudinarias".

El presidente del PDEcat, David Bonvehí, había asegurado por la mañana estár dispuesto a apoyar los Presupuestos del Gobierno de Pedro Sánchez pero exigiendo a cambio que la consulta propuesta sobre el autogobierno incluya también una pregunta sobre la independencia de Cataluña. Bonvehí aseguró este sábado en declaraciones a RAC-1 que su formación "no descarta" ese referéndum y que aunque su partido llegue a votar en contra de los Presupuestos, "no haremos caer" al Gobierno "apoyando a otro Gobierno que podría ser mucho peor". "En ningún caso pactaremos con Cs y PP para echar al Gobierno de Pedro Sánchez", ha insistido, aunque ha reconocido que retirar todo apoyo al PSOE en el Congreso "podría comportar al cabo de unos meses" unas elecciones anticipadas, al hacer imposible la aprobación de grandes leyes. En cualquier caso, sin avances en cuanto a "presos exiliados y autodeterminación", los ocho diputados del PDEcat en el Congreso votarían previsiblemente 'no' a los Presupuestos del Estado, aseguró Bonvehí.

PROPUESTA EN TRES FASES

Como ha publicado EL PERIÓDICO, el Gobierno ha previsto hacer una propuesta en tres fases que acabaría en una votación. Ese plan prevé una primera fase para calmar las tensiones con la Generalitat; una segunda donde se haría una propuesta "política" para Cataluña, y finalmente, una tercera con una "votación" sobre la reforma. Sobre ese anuncio, Bonvehí ha apuntado: "Estamos de acuerdo en que se debe poner solución política sobre la mesa y que el final los catalanes deberán votar ". "Lo primero que necesitamos es que Pedro Sánchez ponga sobre la mesa una solución concreta", reiteró, antes de añadir que "volver a la normalidad", como pide la primera fase propuesta, pasa porque el Gobierno de Sánchez "haga todo lo que pueda para sacar a la gente de la prisión". "Somos muy conscientes de que el autogobierno y la independencia no se pueden resolver antes de los presupuestos, pero sí debemos conocer la propuesta de Sánchez y comenzar la negociación política", remachó.

"No descartamos que en un referéndum se pueda preguntar si se quiere más autogobierno, pero en todo caso, a los catalanes se les debe dar la oportunidad de votar sobre si quieren independencia sí o no", afirmó.

LA LLEGADA DE LA CRIDA

Por otra parte, Bonvehí descartó una disolución del PDeCAT por la llegada de la Crida y confió en que el espacio político impulsado por Carles Puigdemont será "un paraguas del mundo independentista".

El PDeCAT reunió este viernes a su ejecutiva durante más de 12 horas para perfilar la estrategia de la formación en "dos o tres años vista". Bonvehí aseguró que esperará a "ver qué es exactamente la Crida", que mostrará sus líneas maestras el 27 de octubre, y ha dicho que espera compartir con ellos una estrategia independentista conjunta.

SITUACIÓN EN EL PARLAMENT

Sobre la pérdida de la mayoría independentista en el Parlament, Bonvehí ha asegurado que su formación, integrada en el grupo parlamentario de Junts per Catalunya, "está dispuesta a llegar acuerdos con otras formaciones políticas que defiendan los derechos democráticos y a abrir el abanico de acuerdos puntuales" en la cámara, a fin de mantener al Gobierno, como mínimo, hasta la sentencia del 1-O.

LA INFLUENCIA JUDICIAL

Preguntado sobre si el PDeCAT apostará para aprobar los presupuestos españoles para que el PSC vote a favor de las cuentas del Gobierno, dijo que sin un cambio de la posición "en materia judicial" del Ejecutivo español, "esta opción queda descartada". El líder independentista ha remarcado que "Cataluña aún vive momentos muy difíciles" y ha condicionado cualquier apoyo de sus ocho diputados en el Congreso a los Presupuestos Generales del Estado a un "cambio de órdenes" del Gobierno español a la Fiscalía y la abogacía del Estado en cuanto a los procesos judiciales abiertos contra los líderes independentistas.