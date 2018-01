Torrent aplaza la investidura y Puigdemont sigue en Bruselas

El presidente del Parlament, Roger Torrent, acaba de aplazar sin fecha concreta el pleno de investidura de Carles Puigdemont, huido en Bruselas, que estaba convocado para este martes a las 15.00. El presidente del Parlament ha anunciado que el pleno previsto para las 15.00 horas queda aplazado hasta que el Tribunal Constitucional resuelva sus alegaciones contra la decisión de vetar una investidura a distancia de Puigdemont.

En una comparecencia inesperada, el presidente del Parlament ha hecho el anuncio de aplazar 'sine die' el pleno y ha acusado al TC de tomar medidas preventivas y destaca que lo que le pertocaba era admitir o no a trámite el recurso.

"El TC sin ningún tipo de petición previa ordena a la Mesa cómo tiene que interpretar su reglamento", añade. "Una decisión de compromiso para no desacreditar el fraude de ley cometido por el Gobierno español", ha afirmado Torrent.

"No aceptaremos que nos digan que los catalanes votamos mal porque no lo hicimos como ellos querían, no aceptaremos injerencias. Ni la vicepresidenta Soraya ni el TC decidirán quién ha de ser el presidente de la generalitat de Cataluña. Son los diptuados y diputadas escogidos democráticamente a quien les toca hacerlo", recalca.

Según han confirmado fuentes policiales a El Periódico de Cataluña, Carles Puigdemont sigue en estos momentos en Bruselas, cuando quedan cinco horas y media para que dé comienzo el pleno de investidura.

Además, también se ha sabido que el primer secretario de la Mesa del Parlament, Eusebi Campdepedrós, recibió ayer la visita de la Guardia Civil, según explicó él mismo en su cuenta de Twitter.