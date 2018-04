Torrent viajará a Ginebra para reunirse com miembros de la ONU

Roger Torrent, viajará este miércoles y jueves a Ginebra para reunirse con miembros de Naciones Unidas con el objetivo de "defender los derechos políticos de todos los diputados y denunciar las ingerencias ilegítimas" del Estado en la Cámara catalana. El presidente del Parlament también mantendrá contactos con cargos electos del país helvético y con Marta Rovira, que se trasladó a Suiza el pasado 23 de marzo siguiendo la misma senda que la exdiputada de la CUP Anna Gabriel.

El delegado del gobierno español en Cataluña, Enric Millo, le ha reprochado a Torrent en una entrevista en Catalunya Ràdio que no quiera reunirse con él: "Le he pedido una entrevista hasta tres veces y siempre me lo ha negado".