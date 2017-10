Turull ve al Govern "cohesionado" pero no da pistas de la declaración de Puigdemont

El conseller de la Presidencia, Jordi Turull, ha asegurado hoy que el Govern está "absolutamente cohesionado" en torno a la declaración que anunciará esta tarde el presidente de la Generalitat, Carles

Puigdemont, en el Parlament, pero ha evitado dar pistas sobre lo que dirá.



Tras la reunión de hoy del Govern, Turull ha expuesto los acuerdos adoptados por el ejecutivo catalán, pero no ha querido avanzar nada del contenido de la comparecencia de Puigdemont, prevista para las 18.00 horas ante el pleno del Parlament, unos momentos que ha calificado de "apasionantes".



"Seré un frontón", se ha disculpado ante los periodistas que llenaban la sala de prensa del Palau de la Generalitat ante la expectación levantada por la posibilidad de que Puigdemont lea esta tarde una declaración de independencia de Cataluña.



Pese a que Puigdemont ha podido avanzar esta mañana a sus consellers los detalles de la declaración, Turull no ha querido hacer "ninguna referencia al contenido de la intervención del presidente de la Generalitat", alegando que "las deliberaciones del Govern son secretas" y antes de la cita de esta tarde

es conveniente no dar pie a posibles "confusiones".



Lo que sí ha querido dejar claro es que el Govern está "absolutamente cohesionado" en torno a la intervención de Puigdemont, pese al intenso debate interno de los últimos días en el mundo soberanista,

especialmente en las filas del PDeCAT.



El conseller de Empresa y Conocimiento, Santi Vila, propuso hace unos días una "tregua" entre gobiernos que implique aparcar decisiones unilaterales como una declaración de independencia.



No obstante, Puigdemont ultimaba ayer una declaración de independencia con la previsión de iniciar un "proceso constituyente" en Cataluña, según explicaron a Efe diversas fuentes soberanistas.



Según las fuentes consultadas, la declaración de Puigdemont -que no se votará- hará énfasis en la voluntad de diálogo del Govern para encauzar su pulso con el Estado e insistirá en la necesidad de buscar una mediación.



De acuerdo con los borradores que se manejaban ayer, Puigdemont se plantea una declaración de independencia con "efectos progresivos", en la que para algunas cuestiones se proclamaría que Cataluña pasa a ser soberana, mientras que en otros asuntos la desconexión requeriría una negociación directa con el Estado o una mediación internacional para resolver el contencioso.