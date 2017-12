El último lapsus del año de mariano Rajoy: "Lo mejor para el 2016"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha protagonizado este sábado, en lo que ha sido su último acto público en 2017, su último lapus del año al desear a los asistentes "lo mejor para el año 2016". En el acto, Rajoy ha apelado a tender y ampliar puentes "que unen y no separan" y ha garantizado que los esfuerzos del Ejecutivo se dedicarán a mantener la estabilidad y la certidumbre.

Rajoy ha lanzado este mensaje con error incluido en el acto de inauguración de la ampliación del puente de Rande, en Pontevedra, en el que ha estado acompañado, entre otros, por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y la presidenta del Congreso, Ana Pastor.

Rápidamente, las redes sociales se han hecho eco del lapsus creando todo tipo de memes y haciendo comentarios variados.

No hubo papeletas. No hubo urnas. No hubo referéndum. No hubo violencia. No hubo heridos. No hubo presos políticos. No hubo manifestaciones. No hubo amarillo. No hubo 21D. No hubo ni Gürtel, ni Púnica, ni caja B, ni Lezo. No hubo M.Rajoy [...]



No hubo 2017... ¡Feliz 2016!