UPN amenaza con rechazar los Presupuestos si Rajoy acerca a los presos

El diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN) en el Congreso Íñigo Alli ha advertido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que si no se compromete por escrito a no participar en una mesa para negociar el acercamiento de presos de ETA a cárceles vascas y navarras, su formación votará en contra de los Presupuestos Generales del Estado para el 2018.

Según ha explicado el propio Alli, su partido, que es socio electoral del PP en Navarra, ya ha trasladado al jefe del Ejecutivo que esta es una "condición 'sine qua non'" para que sus dos diputados presten apoyo a la cuentas públicas. Sus votos son imprescindibles para que el Gobierno pueda aprobar el proyecto presupuestario.

"Hemos trasladado a Rajoy que queremos un compromiso firmado por él de que el Gobierno no se sentará a una mesa para negociar el acercamiento de presos como le han solicitado el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, y la presidenta de Navarra, Uxue Barkos", ha afirmado Alli antes de insistir en que "hay que cumplir la legalidad vigente" y en que no se puede entrar en "un mercadeo con los nacionalistas vascos".

El diputado navarro ha añadido que si Rajoy no firma este compromiso, el rechazo de UPN a los Presupuestos sería una primera consecuencia, pero no la única. Por su parte, Rajoy ha asegurado en declaraciones a Antena3 que la política penitenciaria con los presos de la banda terrorista "será la que dice la ley" y que el Ejecutivo no va emprender modificaciones ni ha entrado en ninguna negociación al respecto.