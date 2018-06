Valerio reunirá a patronal y sindicatos para un 'replanteamiento total' de la reforma laboral

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

¿Replantear? ¿Modificar? Con el daño que esa ley ha hecho a los trabajadores, que ha otorgado patente de corso al empresariado para abusar todo lo que quiera amparado por esa ley, ¿no sería mejor otra solución? ¿Por qué no devolver todos los derechos ROBADOS a los trabajadores? ¿Tan difícil es decir "DEROGAR"? La gente no espera otra cosa, déjese de parches. Con las injusticias y desigualdades nada de tibiezas, porque la situación de mucha gente no está para parches o tibiezas. Espabílese.