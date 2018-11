Valtònyc, a Dani Mateo: 'Envíame trapos de esos y me limpio los mocos, el sudor de los sobacos y la mierda del culo'

Después de una semana de asedio al humorista catalán Dani Mateo por sonarse con una bandera de España en el programa 'El intermedio' de La Sexta, el último en decir la suya ha sido este miércoles el rapero mallorquín Josep Valtònyc. Josep Miquel Arenas, que huyó de la justícia a Bélgica tras ser condenado a una pena de tres años de cárcel por apología del terrorismo, injurias a la Corona y amenazas, ha querido solidarizarse con Dani Mateo a través de Twitter. "Si quieres, envíame trapos de esos y me limpio los mocos, el sudor de los sobacos y la mierda del culo", ha tuiteado. "Si no hay banderas suficientes, me sirve una foto de la familia Real, la Constitución o una piedra del Valle de los Caídos, que yo soy muy de campo", ha añadido.

En un segundo mensaje en la red social, Valtònyc ha opinado que el humorista catalán "ya tenía miedo de hacer el 'sketch', y después de lo ocurrido, no volverá a hacerlo más". "Está tan acojonado que hasta ha salido a pedir perdón y aún sigue lamentándose, por un 'sketch'. La autocensura es la peor censura de todas", ha zanjado el rapero sobre las disculpas del humoritsta.

El 'sketch' causó un vendaval de opiniones, a favor y en contra, que el sindicato de la Policía ASP le haya denunciado "por su ofensa a España, sus símbolos y a los españoles" y que el humorista haya perdido algún contrato publicitario.

Otros, en cambio, no han dudado en expresarle su apoyo, y denunciar el linchamiento al cómico, en defensa de la libertad de expresión. El humorista Toni Soler, por ejemplo, llegó a sonarse en TV-3 para solidarizarse con él. "Tengo una cosa mejor para sonarme como Dios manda. Tengo este magnífico dispensador de 'senyeres' para sonarse. Muy útil, esto en Tabarnia lo peta", remachó. Y añadió: "Lo veis? No pasa nada".