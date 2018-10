El Vaticano desmiente al Gobierno: no se decantó sobre la inhumación de Franco

PAULA DE LAS HERAS | MADRID

El Vaticano dio ayer un excepcional paso al frente para matizar, a través de un comunicado, los términos en los que se produjo la conversación del secretario de Estado, Pietro Parolin, y la vicepresidenta Carmen Calvo sobre los restos de Franco. La número dos del Ejecutivo había asegurado a primera hora de la mañana que había un acuerdo para encontrar «de manera conjunta» una «salida» al problema de la ubicación del cuerpo del dictador, una vez sea exhumado del Valle de los Caídos. «Una salida que, obviamente -subrayó-, no puede ser la catedral de la Almudena». La Santa Sede asegura que Parolin no se pronunció «en ningún momento» sobre el lugar de la inhumación.

El desmentido, sin embargo, no es rotundo. En un alarde de su contrastada y secular diplomacia, la nota apunta que Calvo sí expresó su preocupación por la posible sepultura de Franco en el templo ubicado en pleno centro de Madrid y su deseo de explorar otras alternativas, «también -remarca-, a través del diálogo con la familia». Además, añade que al cardenal Parolin, mano derecha del Papa, esa solución le pareció «oportuna».

En el Gobierno y en el PSOE sostienen que la Iglesia cree que enterrar al dictador en la cripta que de la Almudena podría ser problemático por el riesgo de que el lugar se convierta en lugar de peregrinación para nostálgicos de su régimen, que haya profanaciones o, en definitiva, que en torno al recinto se produzcan escenas de confrontación. Remarcan además el empleo del adjetivo «oportuna» en el escrito del Vaticano. Sin embargo, en público, el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, se ha limitado a pedir hasta ahora el «mayor consenso posible» entre el Ejecutivo y los Franco y a informar de la disposición de «acoger en terreno sagrado los restos de un bautizado». En su último comunicado, emitido el 2 de octubre, Osoro insistió en que la Iglesia quiere «preservar su independencia política, fomentando el espíritu de concordia entre los españoles y cultivando la oración para el logro de una convivencia en paz, justicia y libertad». Es decir, que no quiere que este asunto le salpique demasiado. Coartada El caso es que el derecho canónico no permite a la Iglesia oponerse a los deseos de la familia del dictador, que posee en el recinto anexo a la catedral (abierto al público a diario entre las 10 y las 20 horas) una sepultura a perpetuidad en la que están enterrados su hija y su yerno. Su mujer, Carmen Polo, en cambio, está en el cementerio de Mingorrubio, en El Pardo. Osoro siempre ha dejado claro, no obsante, que acataría la ley, y por ese motivo no se ha negado a la exhumación, aprobada mediante un decreto ley ratificado en el Parlamento, pese al rechazo de los Franco.

El comunicado del Vaticano se ratifica en que la Iglesia no pondrá pega alguna a sacar a Franco del Valle de los Caídos. Y, aferrada a esa idea, Calvo trató de ofrecerle hoy la coartada para que pueda justificar que tampoco se le dé sepultura en la Almudena. Según la vicepresidenta, la ley de meoria histórica prohíbe el enaltecimiento de la dictadura y, por lo tanto, los restos del dictador no podrían ser inhumados «en ningún lugar en el que puedan ser homenajeados». Pese a la afirmación categórica de la número dos del Ejecutivo, no hay hoy por hoy ninguna ley que prohíba el enaltecimiento del franquismo como tal.

En la ley de la memoria histórica simplemente se explicita que en el Valle de los Caídos «no podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas o del franquismo», pero no dice nada de otros lugares. Es cierto, sin embargo, que en el real decreto aprobado el pasado agosto -y que ahora se tramita como proyecto de ley en el Congreso- se apelaba a la dificultad de hacer «efectivo» el «mandato legal de la no exaltación del franquismo» si no se procedía a la exhumación. Por eso parecería un sinsentido limitarse a trasladar el problema de un lugar a otro. «Nosotros -insistió Calvo en su relato sobre la conversación con Parolin- advertimos de que vamos a aplicar la legislación y eso significa que los restos no pueden estar en ningún lugar en el que puedan ser enaltecidos y homenajeados».