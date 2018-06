La víctima de La Manada anima a «no callar» ante las violaciones

j.l.a. / r.c. | madrid / las palma s

«Quiero agradecer a toda la gente que sin conocerme tomó España y me dio voz cuando muchos me la intentaron quitar. Gracias por no dejarme sola. Por creerme, hermanas. Gracias por todo, de corazón». De esta forma rompía ayer su silencio la víctima de La Manada a través de una carta, leída por Ana Rosa Quintana en su programa de Telecinco, donde la joven violada en grupo durante los Sanfermines de 2016 por los cinco condenados anima a todas las víctimas a «no callar» y denunciar lo que les ha ocurrido.

La joven considera que en casos tan traumáticos como el que ella ha vivido «lo más importante» es denunciar. «Nadie tiene que pasar por esto. Nadie tiene que lamentarse de beber, de hablar con gente en una fiesta, de ir sola a casa o de llevar una minifalda. Nos tenemos que lamentar todos de la mentalidad que tiene esta sociedad, donde esto le puede pasar a cualquiera. Os lo aseguro».

Pero también advierte de que durante este tiempo ha sido testigo de los comentarios realizados por personas anónimas sobre ‘la chica de sanfermines’, «sin saber que esa chica estaba sentada a tu lado. Por cierto, no soy ‘la chica de sanfermines’. Soy la hija, nieta, amiga y a lo mejor, ese ‘de’ sois uno de vosotros, así que por favor, pensadlo antes de hablar».

«Igual que estamos mentalizados y no bromeamos con enfermedades, no podemos bromear con una violación. Es indecente y está en nuestras manos cambiarlo», pide la joven, que anima a todas las mujeres que sean víctimas que denuncien «por mucho que penséis que no os van a creer».

Ingreso en un centro

El Juzgado de Menores número 1 de Las Palmas de Gran Canaria ordenó ayer el ingreso en un centro de régimen cerrado del joven de 15 años acusado de participar en la violación grupal de una menor ocurrida el sábado pasado, durante la noche de San Juan, en una playa de San Bartolomé de Tirajana, un municipio turístico del sur de esta isla.