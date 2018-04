Las víctimas cuestionan las disculpas de ETA y le afean su falta de autocrítica

Las víctimas de ETA han acogido el último comunicado de ETA con desconfianza el último comunicado de ETA. Tanto la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) como la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT) han juzgado con dureza las palabras de la banda.

Así, la AVT ha considerado que la banda "justifica su actividad terrorista una vez más" y que "se trata de un paso más en la estrategia orquestada por ETA desde que declarara en 2011 el 'alto el fuego' por diluir su verdadera responsabilidad, justificar el uso de la violencia para la imposición de su proyecto totalitario y manipular la historia".

También agrega que "ETA reconoce el daño causado pero en ningún momento hace autocrítica alguna, justificando lo que hizo al referirse a las víctimas al mismo nivel que a los 'torturados'". "Igualmente dicen respetar que unos consideren que su actuación ha sido 'inaceptable e injusta' pero ellos no lo reconocen y lo justifican equiparándolo a la supuesta violencia ejercida por el Estado".

Desde la FVT, Mari Mar Blanco, ha dudado de la sinceridad de ETA al pedir perdón y ha instado a la banda terrorista a traducir su "supuesto" reconocimiento del daño causado en colaboración con la justicia. "A mí no me vale este perdón", ha afirmado la presidenta en 'TVE', tras el comunicado de la banda terrorista que, en su opinión, "llega tarde, muy tarde y, desde luego, no cumple para nada las expectativas" de las víctimas del terrorismo", Ha advertido de que ETA mantiene el lenguaje que "tanto dolor" causa a sus víctimas al utilizar términos como lucha armada o insistir en que ha habido un conflicto con bandos enfrentados, cuando "lo único que ha existido son víctimas y verdugos".

María del Mar Blanco: "Es vergonzoso que ETA distinga entre aquellos que se merecían el tiro en la nuca, esa bomba en el coche, y aquellos que fueron víctimas por casualidad. Para las víctimas no hay ninguna distinción. Todas hemos sido víctimas de ETA" https://t.co/M7BDkpbvGg pic.twitter.com/dndHMkCxVx — Los Desayunos (@Desayunos_tve) 20 de abril de 2018

"Mi hermano no se enfrentó absolutamente a nadie", ha recalcado Mari Mar Blanco, cuyo hermano Miguel Ángel, concejal del PP en Ermua (Vizcaya), fue asesinado en 1997 por la banda terrorista. Ha calificado además "vergonzoso e inmoral" que ETA distinga en el comunicado entre "quienes se merecían un tiro en la nuca y una bomba en el coche y quienes fueron víctimas por casualidad porque no se lo merecían".

Además, la eurodiputadade UPyD Maite Pagazaurtundua, hermana de Joseba Pagazaurtundua, asesinado en atentado en 2003, ha dicho que creerá en la asunción del daño causado por ETA, si en los próximos días "no hay una campaña de propaganda" y "no montan un circo" para "intentar repartir responsabilidades". En declaraciones a Radio Euskadi, Pagazaurtundua ha pedido "que no se intente hacer ni propaganda ni sacar réditos políticos", para que pueda ser creíble.

Palabra de Savater

El filósofo y escritor Fernando Savater, ha afirmado que "la víctima fundamental de ETA ha sido la Democracia y a ella no se le muestra respeto en el comunicado". "En un momento determinado, el comunicado viene a decir: 'qué más hubiéramos querido nosotros que hubiera paz y libertad en Euskadi'", ha reflexionado Savater, para incidir en que "lo hubo" porque eso era precisamente "lo que había traído la Democracia".

En declaraciones a Onda Cero, critica el discurso que persiste en el comunicado en relación "como nunca hubo Democracia, como siempre han estado oprimidos, ha pasado lo que ha pasado", cuando no es verdad.

Savater ha incidido además en que lo "humanitario" del comunicado está "restringido a quienes no estaban relacionados directamente con el asunto": "Un concejal o un guardia civil estaban metidos en el problema y por tanto no pueden quejarse", ha ironizado.