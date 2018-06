Las víctimas estarán vigilantes ante los movimientos de presos de ETA

m. sáiz-pardo | madrid

Hubo sintonía a pesar de que las últimas declaraciones del Gobierno sobre la política penitenciaria para los presos de ETA habían generado desconfianza entre las víctimas del terrorismo. En la primera reunión del ministro del Interior con estos colectivos no hubo en apariencia desencuentros, pero sí hubo firmeza y serias advertencias por parte de los afectados. Los representantes de una treintena de colectivos que asistieron al encuentro en Madrid avisaron a Fernando Grande-Marlaska que estarán vigilantes a todos los movimientos de presos de ETA y que rechazarán frontalmente los acercamientos colectivos o la concesión de beneficios a los internos que no muestren arrepentimiento real y que no accedan a colaborar con la justicia para esclarecer los más de 300 crímenes de la banda terrorista sin resolver.

El ambiente fue de entendimiento, aunque hubo colectivos, fundamentalmente Dignidad y Justicia, que anunciaron al nuevo titular de Interior que están dispuestos a salir a la calle, como en las protestas de 2005 contra el Ejecutivo de Rodriguez Zapatero, en el caso de que Interior llegara a hacer movimientos colectivos de presos.

El ministro no se desdijo y anunció que habrá cambios penitenciarios. Es más, dejó expresamente abierta la puerta de los acercamientos, pero intentó tranquilizar a las víctimas, a las que prometió que cualquier movimiento será individualizado y, sobre todo, que los beneficios, como reclaman los damnificados, serán solo como respuesta a arrepentimientos reales y a la colaboración con la justicia. Se comprometió a que no habrá acercamientos colectivos y, sobre todo, anunció, que informará de cualquier movimiento previamente a las víctimas.