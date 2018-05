El violador de la Verneda sale libre y dice estar rehabilitado

CRISTIAN REINO | BARCELONA

Gregorio Cano, conocido como el violador de la Verneda, salió de prisión tras permanecer 20 años encarcelado por haber cometido 17 agresiones sexuales por las que fue condenado a 167 años de cárcel. Cano, poco después de abandonar el penal de Can Brians, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), afirmó que está muy arrepentido de los delitos que cometió, tuvo un recuerdo para sus víctimas, a las que pidió perdón, y aseguró estar rehabilitado. «Los programas que hay contra la gente que ha cometido estos delitos son efectivos si uno quiere. Si no quiere, desde luego va a seguir igual. Yo lo he logrado. Hay que ver con el tiempo si es efectivo o no», expresó.

Cano apareció con la cara tapada, con una capucha y una braga, aunque a medida que se fue acercando al coche que le esperaba a las puertas del penal barcelonés fue dejando su rostro al descubierto, una cara que será reconocible para la gente del barrio de la Verneda, en Barcelona, donde vive, y donde se ha generalizado el miedo, ya que el violador múltiple sale de prisión sin estar rehabilitado del todo, según los informes de los expertos de Instituciones Penitenciarias.