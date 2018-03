Willy Toledo no comparecerá ante el juez por insultar a Dios y la Virgen y da instrucciones para su captura

El actor Willy Toledo no comparecerá el próximo 18 de abril ante el Juzgado de Instrucción número 40 de Madrid, que ha abierto diligencias previas contra él por insultar en Facebook a Dios y a la Virgen María.

En un mensaje del pasado 5 de julio, Toledo protestaba contra la decisión de abrir juicio oral contra tres mujeres acusadas por "la procesión del coño insumiso" en Sevilla, y acababa su diatriba con insultos: "Yo me cago en dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María. Este país es una vergüenza insoportable. Me puede el asco. Iros a la mierda. Viva el coño insumiso", dijo el actor en su perfil de Facebook. Esta expresión ha hecho que la justicia cite a este habitual de las polémicas en redes sociales, pero Toledo ya ha avisado de que no acudirá a la cita de Plaza de Castilla "para responder de mi ateísmo y mi empeño en hacer 'escarnio' de su santidad y virginidad".

Desde aquí, comunicar a los sicarios del régimen borbónico franquista español que no tengo la más mínima intención de perder un sólo segundo de mi vida en presentarme ante sus ilustrísimas", afirma, antes de dar instrucciones precisas para su apresamiento si, ante su no comparecencia, deciden "cursar una orden de búsqueda y captura".

Toledo termina haciendo una petición, que los policías que le prendan no lo hagan "a horas intempestivas" como en una ocasión anterior. "No son horas de ir a molestar a una casa decente, ni es cuestión de presentarme en la comisaría de la Brigada Político Social con el legañazo en el ojo: yo soy un tío elegante", termina, para finalizar saludando "atentamente" y firmando como "un hombre libre; un ateo; un comunista; un terrorista".