"Yo estaba delante cuando pedía dinero para Nóos"

Corinna zu Sayn-Wittgenstein afirma que el rey emérito Juan Carlos I jugó un papel clave dentro del 'caso Nóos', al llegar a pedir dinero para el Instituto Nóos delante de ella. "Si mañana tuviera que ir a un tribunal y dar explicaciones... En el Instituto Nóos, ¿quién hizo todas las llamadas para el dinero? El Rey", señala Corinna en una reunión mantenida con el comisario José Manuel Villarejo en Londres en el 2015.

"Él llamó y dijo: 'Puedes por favor poner un contrato de 100.000, un contrato de un millón...'. Yo estaba a su lado", explica, según la conversación a la que ha tenido acceso 'El Español'. La gestión de esta institución sentó ante la Justicia a la infanta Cristina y a Iñaki Urdangarin.

También muestra preocupación porque Urdangarin "no entiende la diferencia entre el dinero público y el privado". "Está intentando ganar dinero rápido y está preparado para hacer cualquier cosa", señala a Villarejo.

Otras revelaciones de Corinna zu Sayn-Wittgenstein

En las conversaciones, en las que también se demuestra que el director del CNI, el general Félix Sanz Roldán, habría mediado en la crisis, la empresaria alemana de origen danés llega a subrayar que el monarca "no distingue entre lo que es legal y lo que es ilegal".

Siempre según la versión recogida por 'El Español', el monarca emérito trató de cobrar varios millones de euros por la licitación del AVE del desierto, un dinero de Arabia Saudí que habría llegado a cuentas bancarias controladas por el abogado suizo Dante Canonica.

En la reunión de junio con Villarejo y Juan Villalonga, que también describe 'OK Diario', Corinna explica esta comisión ilegal por la adjudicación a un consorcio de empresas españolas de la línea de alta velocidad entre Medina y La Meca: Juan Carlos de Borbón le contó que Villar Mir iba a intentar conseguir que le pagaran la mitad de la comisión. "Le escribí y le dije bajo ninguna circunstancia. Esto es ilegal", narra. "A ti te paga el Gobierno para representar a la industria española. No puedes aceptar ese dinero", le argumentó, provocando el enfado del monarca, que le espetó: "Oh, tú eres tan alemana".

Tal y como recuerda la princesa, el entonces monarca recibió un porcentaje, "una comisión de cerca de 80/100 millones de un proyecto de 7.000 millones", después de que la iraní Shahpari Zanganeh -casada entonces con el traficante de armas ya fallecido, Adnan Khashoggi- consiguiera desbloquear el proyecto.

La cumbre entre Corinna y Villarejo, auspiciada por el expresidente de Telefónica, también dejó espacio para confesiones personales. La ex compañera del monarca llegó a disertar sobre esta relación. "Él me decía que se casaría conmigo y a su hijo le decía 'no me casaré con ella'. Él quería el dinero", opina.