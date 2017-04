Zapatero defiende a Susana Díaz porque ganó a la primera y unió al PSOE

El exsecretario general del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero ha reiterado hoy en Zaragoza su apoyo a Susana Díaz como candidata a ocupar la secretaría general de los socialistas y ha dicho que la defiende porque ella "ganó a la primera" y porque consiguió algo que "no es fácil": unir al PSOE.

Zapatero se ha reunido hoy en la capital aragonesa con el grupo de apoyo a Susana Díaz, y en declaraciones previas a los medios de comunicación ha añadido que sabe que Díaz va a ser capaz de ganar al PP y a Mariano Rajoy. "Es una intuición que los que hemos ganado tenemos", ha enfatizado.

Ha insistido en que Rajoy es "muy ganable", y también el PP, porque el PSOE lo ha hecho "muchas veces", y ese es el fin para el que los socialistas se están preparando con el proceso de primarias para elegir al secretario general del partido.

"Y tenemos a la persona que lo sabe hacer, que lo puede hacer y que está convencida de que lo va a hacer, que es Susana Díaz", ha recalcado.

Además, Zapatero apoya a Díaz Apoyo "de manera decidida" porque defiende la historia del PSOE que él mismo defiende, es decir, "una visión común de España que la puede explicar exactamente igual en Algeciras, en Barcelona, en Huesca y en León".

A su juicio, "los proyectos que son sólidos, consistentes y que tienen futuro son los que son coherentes".

También la defiende porque tiene una cultura de partido según la cual "la soberanía pertenece a los militantes y la responsabilidad a los dirigentes".

Zapatero también ha reflexionado sobre las razones que han hecho al PSOE estar en este punto, en el que, ha reconocido, no se puede ocultar que hay "una diferencia de visión notable entre algunos compañeros".

Se ha referido en este sentido, al "momento crucial" que supuso el 1 de octubre, cuando el Comité Federal decidió que el PSOE iba a abstenerse en la investidura de Rajoy, lo que desembocó en la dimisión del entonces secretario general, Pedro Sánchez, rival de Díaz en estas primarias, y en la creación de una gestora que dirige al partido desde entonces.

En ese momento, según Zapatero, el PSOE no decidió entre ser "más complaciente" con la derecha o ser "más de izquierdas", sino entre si bloqueaba la democracia o no.

"Quien ha tenido responsabilidades de gobierno, como es mi caso, sabe que someter al país a unas terceras elecciones, de resultado incierto, después de estar casi más de un año sin gobierno, hubiera sido bloquear la democracia, porque no hay nada peor que decir a los ciudadanos que su voto no cuenta y que quienes tienen que tomar las decisiones no son capaces de hacerlo", ha argumentado.

No había "mayoría alternativa al PP" y esa es la razón por la que el PSOE tuvo que tomar esa decisión, ha dicho.

Por eso, para Zapatero la "clave" de futuro, "como siempre", es ganar las elecciones, ser mayoría política y hacer que el partido "sea fuerte otra vez".

En cualquier caso, el exsecretario general ha ensalzado el proceso de primarias, "ejemplar democráticamente" según lo ha calificado, y ha añadido que el PSOE es un partido en el que "cuando los procesos de participación se guían por debates de contenido, de futuro y de fondo, sale lanzado a la victoria electoral".