Zoido: "Si hay que detener a Rovira y Artadi, se las detendrá"

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado este martes que, "si hay que detener" a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, o a la jefe de campaña de la candidatura JxCat, Elsa Artadi, "se las detendrá", aunque sean "nuevos cargos electos". El ministro ha hecho estas declaraciones en una entrevista en OKdiario, en la que ha añadido que "cada uno acabará siendo responsable de las decisiones y acciones que ha tomado".

El ministro, que ha querido reiterar que "la Justicia y la policía judicial son independientes", ha sido preguntado por la posibilidad de que a la policía le "tiemble el pulso" a la hora de detener a Rovira -recientemente impitada- y a Artadi, considerada por la Guardia Civil la mano derecha de Puigdemont en el 1-O.

Con estas palabras, Zoido vuelve a insistir en las informaciones de este domingo, cuando fuentes del Gobierno de Mariano Rajoy aseguraron que al presidente del Gobierno "no le temblará el pulso" para hacer "todo lo necesario" con el fin de garantizar la legalidad.

Ante la posibilidad de que eso suponga recurrir de nuevo al artículo 155 de la Constitución, insisten: "Todo lo necesario". No obstante resaltan que se trata de un escenario que no desean y que no esperan que ocurra.

Criticas del PDECat

La portavoz de Justicia del PDECat en el Congreso, Lourdes Ciuró, ha calificado de "barbaridad absoluta" las declaraciones del ministro."Se les debería caer la cara de vergüenza al hacer semejantes afirmaciones", ha apuntado. Ciuró cree que los informes que elabora la Guardia Civil van "al dictado del Ministerio del Interior". "Y son los que sirven para fundamentar resoluciones de juzgados y tribunales españoles, de altas instancias nombrados por el partido del Gobierno, a través del CGPJ, por tanto de parte, que van a dictarminar sobre lo que le interesa al Estado español", ha añadido. Por ello, considera que "la imparcialidad no es un broche que adorne la justicia española en estos momentos y en esta cuestión".