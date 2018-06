Animales nuestros

Al final de mi último año en una escuela de salesianos, debido a una enfermedad del fraile que impartía de Lengua y Literatura, nos dio algunas clases un profesor seglar al que apodaban el poeta, porque era, en contra de la lógica de los apodos, de verdad poeta, cuando ese título significaba algo distinguido, y que además gozaba de prestigio e incluso cariño entre los alumnos. El poeta, vista la proximidad del examen final, decidió no avanzar materia y centrarse en un repaso general. Pero sus clases enseguida dejaban la gramática y la sintaxis a un lado para reflexionar sobre un tema cuyo magnetismo nos atrapó: qué es un escritor y en qué consiste escribir.

Un día por ejemplo nos dijo que los personajes de una ficción deben pasar de un estado «A» a un estado «B» a través de la trama. Miraba por la ventana, desde la que se veía un triste e inmenso solar donde iban a defecar los perros de la barriada vecina. Y nos pedía que nos fijáramos en alguno de aquellos animales. Si un alumno elegía un perro de raza, con aspecto noble, él decía que el destino literario de ese perro sería una bienvenida llena de ilusión en una familia de clase alta que tiempo después terminaría abandonándolo un día antes de salir de vacaciones. Así los personajes han pasado del estado «A», la ilusión, al estado «B», el egoísmo. Y el trabajo del escritor consistiría en, sin decirlo, mostrar al lector que ilusión y egoísmo pueden ser una misma cosa. En cambio, si alguien se fijaba en un perro cojo, viejo y callejero, el profesor nos decía que su historia pasaba por ser aceptado con cierta vergüenza por sus nuevos dueños y llegaría a convertirse en su gran amigo, uno más de la familia. Sería, concluía, un hermoso relato infantil. Luego nos pedía que jugáramos nosotros mismos a probar nuevas posibilidades, a imaginar nuevas historias. Y matizaba que el trabajo del escritor es además, y sobre todo, buscar una forma de violentar esa ley, de conseguir contar algo sin que se suceda ese cambio, o haciendo que ese cambio produzca cierta extrañeza en el lector, le revuelva de alguna forma. Yo no conseguí dar con ninguna historia, pero intenté imaginar cómo habría sido el curso si él hubiera sido desde el principio nuestro profesor. No sé por qué me acuerdo de esto.