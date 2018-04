Tierra quemada

Me agaché a atarme los cordones de los zapatos y noté un hormigueo en la cabeza. Recordé que mi abuela solía decir que eso ocurría porque las palabras se habían revuelto en la mente, lo que yo visualizaba de una forma un tanto plástica: un montón de letras flotando en la cavidad craneal, igual que cuando agitas una bola de cristal de las que venden en los mercadillos, y los copos de falsa nieve se quedan un rato largo flotando en el interior, y giran en espiral sobre los tejados pintados de blanco que decoran el fondo de la miniatura. Cuando preguntaba a mi abuela de qué manera conocía luego cada letra cuál era su sitio, la mujer, en vez de contestarme, miraba a mi madre y le decía que igual me había quedado tonto. Yo me iba resignado a no tener una respuesta. Y aunque tenía la certeza de que las cosas seguían llamándose del mismo modo, sospechaba que aunque mi nombre dejara de ser mi nombre, yo seguiría siendo yo.

Desde entonces, tengo la sensación infundada de que el lenguaje es un milagro frágil. A nada que lo miras, suena con un ruido de cristales rotos, de caballos que tropiezan, de bicicletas accidentadas. Sin embargo, nos sobrevive, nos inunda, nombra a nuestras hijas, despide a nuestro pasado. Nuestra lengua se parece al carro lento que nos lleva de un lugar a otro, pero es más bien un tren furioso que nos traga en una estación y nos escupe treinta y tres estaciones más al norte para devorar nuevos viajeros. ¿De dónde sale esa tendencia a proteger nuestra lengua como si fuera un corazón que late fuera del tórax? ¿Acaso le hace falta que ilustres académicos velen por su salud? El lenguaje es un carro de combate, un enemigo que blande un arma, un amante furioso. No necesita de nuestros cuidados. Nos va a arrollar, se va a hacer con todo lo que es nuestro, con todo lo que tenemos y lo que pensamos, con lo que odiamos y también con lo que hemos amado. Fuego con el que nos calentamos en una casa quemada. ¿Qué va a quedar tras nuestro paso por este globo de tierra, aparte de palabras? Mirad sino dentro de vuestra propia memoria. ¿Qué queda ahí? ¿A qué va a dar lugar el curso de nuestra vida? ¿Qué dejamos tras nosotros? Sólo lenguaje desplazando los acontecimientos, como un barco desplaza al navegar el agua del mar.