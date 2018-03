20 frases e imágenes para el Día de la Mujer 2018

La primera huelga feminista de la historia tendrá lugar este jueves, 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, antes llamado Día de la Mujer Trabajadora. La brecha salarial, la persistencia de las violencias de corte machista y el hecho de que el desempleo sea más alto entre las mujeres se encuentran entre las razones que motivan esta movilización feminista.

El debate feminista no es nada nuevo y ha dejado muchas frases célebres. A continuación, 15 citas o reflexiones, de ayer y de hoy, todas vigentes, e imágenes y pósteres relacionados con el histórico 8-M:

“Canciones y proverbios, todos hablan de la inconstancia de la mujer. Pero tal vez deba decir que éstos fueron escritos por hombre.” Jane Austen (1775-1817), escritora inglesa, retrató con sutileza la sociedad inglesa de principios del siglo XIX con el foco en las relaciones humanas y la situación de las mujeres.

“Quienes no se mueven no notan sus cadenas.” Rosa Luxemburgo (1871-1919), teórica marxista alemana, en referencia a personas oprimidas que no son conscientes de ello. Luxemburgo, oprimida por ser comunista y judía y también por ser mujer, jugó en su época un papel crucial en la lucha por el voto de de las mujeres.

“Ya fuiste usada. No permitas ser dominada.” Isadora Duncan (1877-1927), coreógrafa y bailarina estadounidense, considerada por muchos como la creadora de la danza moderna. Duncan, defensora de los derechos de la mujer y del amor libre, no creía en el matrimonio y por eso decidió ser madre soltera.

“El primer deber de una mujer escritora es matar al ángel del hogar.” Virginia Woolf (1882-1941), autora del tratado feminista ‘Un cuarto propio’, escrito en 1929. En este ensayo, Woolf aborda temas como la segregación por sexo en la educación, el papel reproductivo y doméstico de las mujeres y los estereotipos sexistas en las novelas.

“Yo le duro lo que usted me cuide, yo le hablo como usted me trate y le creo lo que usted me demuestre.” Frida Kahlo (1907-1954), una pintora mexicana que abanderó el feminismo con un imagen que se rebelaba contra los prejuicios sexistas. Así, lejos de combatir su característico vello facial, considerado un rasgo masculino, la artista lo dejaba crecer.

“El feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente.” Simone de Beauvoir (1908-1986), escritora y filósofa francesa, precursora del feminismo contemporáneo por la publicación de ‘El segundo sexo’. En este ensayo, un rotundo éxito de ventas escrito en 1949, la también profesora aborda la identidad de las mujeres desde la psicología, la historia, la biología y la antropología.

“No queríamos asimilar los estándares de los chicos acerca de lo que el rock debía o no debía ser.” Kathleen Hanna, líder de la banda Bikini Kill y abanderada del movimiento feminista ‘riot grrrrl’, nacido a principios de los 90 y vinculado a la escena hardcore y punk de la costa oeste estadounidense.

“La igualdad de las mujeres debe ser un componente central en cualquier intento para resolver los problemas sociales, económicos y políticos.” Kofi Annan, exsecretario de la ONU y considerado uno de los hombres que ha hech posible la mayor representación femenina en los altos cargos de la organización.

“Llamo a la rebelión, a nuestra negativa como mujeres a aceptar esta nueva era de la tiranía.” Madonna, icono para algunos de la liberación de la mujer, pronunció estas palabras durante la multitudinaria ‘Marcha de las mujeres’ de Washington en contra de las políticas machistas de Donald Trump al cumplirse su primer año en la Casa Blanca.

“Nos damos cuenta de la importancia de nuestra voz cuando somos silenciadas.” Malala Yousafzai, se convirtió con 17 años en la mujer más joven en ser nominada al Premio Nobel de la Paz . Esta joven de Pakistán, que ganó el premio ese mismo año, en el 2014, es conocida por su compromiso con los derechos y la educación de las mujeres. Esta activista fue víctima de un atentado después de denunciar la prohibición a la educación de las mujeres en una zona de su país.

“Los hombres creen que feminista es una palabra solo para mujeres, pero lo que realmente significa es pedir igualdad. Si tú estás a favor de la igualdad, entonces lamento decirte que eres un feminista.” Emma Watson, actriz y activista, quien lució un tatuaje con el lema ‘Time’s Up’ -el movimiento contra el acoso sexual fundado en por celebridades de Hollywood- durante la gala de los premios Oscar 2018.

“Ningún Estado, ni siquiera los más avanzados, ha entendido que la igualdad entre hombres y mujeres debe ser su objetivo número uno.” Carmen Calvo, exministra de Cultura y secretaria de Igualdad del PSOE, quien se ha mostrado emocionada ante la movilización cívica del 8-M. Calvo ha afirmado que participará en la huelga feminista pese a que el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, declaró que las mujeres no estaban por la labor de perder dinero ese día.

“Relajaos. Todo lo que me veis puesto es mi elección y si quiero pasar frío también lo es.” Jennifer Lawrence, actriz, a propósito de su aparición con un escueto vestido de Versace en un gélido Londres acompañado por su colegas y director bien abrigados.

“Lo que más me entusiasma de que las mujeres hagan películas es que sé que van a mostrar cosas que hasta ahora no se consideraban importantes en el cine.” Greta Gerwig, directora de ‘Lady Bird’, nominada a cinco premios Oscar.

“A nosotras se nos exige que estemos siempre perfectas y a ellos no. Y lo digo yo que me maquillo siempre porque me veo más guapa. Pero ese es el problema, ¿por qué me veo mejor así?” Amaia, ganadora de la última edición de ‘Operación Triunfo’, quien reconoció que en algunas ocasiones no puede evitar sentirse machista. “Hay que ser consciente de eso e intentar cambiarlo”, añadió la joven pamplonesa.

Imágenes para el Día de la Mujer