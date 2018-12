El actor Andy Serkis convierte a Theresa May en Gollum | VÍDEO

El famoso actor Andy Serkis volvió a meterse en el pellejo de Gollum para hacer una divertida parodia del brexit de Theresa May que se ha hecho viral y se ha convertido en trending en la red. El vídeo, titulado Leaked: Footage from inside no 10 Downing Street, presenta a la primera ministra británica totalmente obsesionada con el acuerdo del brexit que tantos quebraderos de cabeza le está dando.

Serkis aparece vestido como May y con una peluca que imita su peinado. En un arranque de bipolaridad, el actor recrea la famosa escena de El señor de los anillos: Las dos torres, donde se enfrentan las dos personalidades del personaje, Gollum y Sméagol. Lo mismo le sucede a la primera ministra, en un conflicto constante sobre si la ruptura con la UE será lo mejor, o no, para el Reino Unido.

Gollum: "¡Oh, mi tesoro! Nuestro acuerdo, es, es, nuestro acuerdo, sí, sí... Recuperaremos el control, el dinero, las fronteras, las leyes, los pasaportes azules..."

Sméagol: "Noooo, hace daño a la gente, los hará más pobres..."

RETIRADA DE MAY

El vídeo de la Gollum-May se difundió justo antes de la votación que la primera ministra iba a llevar al Parlamento para el acuerdo de la retirada de la Unión Europea, y que al final tuvo que retrasar por miedo a una gran derrota hasta el próximo mes de enero.

El actor compartió este vídeo en su perfil de Facebook y de Twitter con la leyenda: " Estamos en un lío desagradable, mi tesoro... y hay solo hay una salida... Lo queremos. ¡ Lo necesitamos!"

We's in a nasty mess my precioussss...and there's only one way out....We wants it. We neeeeds it! https://t.co/ETpHUqmilf