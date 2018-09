El actor David Henrie fue sorprendido con un arma en el aeropuerto de Los Ángeles

David Henrie, un actor que se hizo famoso al lado de Selena Gomez en progamas juveniles de Disney Channel, fue sorprendido con una pistola en el aeropuerto de Los Ángeles y aunque pudo demostrar que tiene permiso legal para su posesión, fue arrestado unas horas porque no posee el permiso de portación correspondiente.

Su arma, que supuestamente era una pistola de 9 mm, fue encontrada en su equipaje de mano en la Terminal 2 del aeropuerto LAX a las 09:05 hora local (16:05 GMT) del pasado lunes, según el reporte oficial, por lo que unas horas después el actor se disculpó con una declaración en las redes sociales, en donde el hombre de 29 años dijo que había llevado el arma "involuntariamente".

Ante este incidente, el actor dijo que se sentía "humillado y avergonzado" y agradeció a la policía de Los Ángeles y la seguridad del aeropuerto. El actor también es conocido por una serie de películas y apariciones en exitosas comedias de Estados Unidos. Cómo conocí a vuestra madre y el desarrollo arrestado.

El sitio web de noticias de celebridades TMZ compartió una fotografía que parecía mostrar a Henrie detenida con las manos a la espalda por los oficiales de seguridad del aeropuerto. Luego fue transferido a una estación de policía local para ser reservado.

COMPARECERÁ ANTE UN TRIBUNAL

La revista People informó que Henrie fue liberada el mismo lunes por la tarde después de pagar una fianza de 10.000 dólares, mientras que los medios estadounidenses dicen que el actor comparecerá en el tribunal el 1 de octubre por el incidente.

Y aunque era dueño de la pistola legalmente, no tenía un permiso para llevarla oculta, dijo un portavoz de la policía del aeropuerto a Buzzfeed News. En publicaciones posteriores en las redes sociales, Henrie asumió la responsabilidad del incidente y se disculpó por "cualquier problema causado".

