La actriz porno Olivia Nova aparece muerta en su casa de Las Vegas

La joven estrella del porno Olivia Nova ha sido hallada muerta en su casa de Las Vegas (Nevada, EEUU), según ha confirmado su agente. La intérprete, que comenzó de modelo a los 12 años y que empezó a trabajar en la industria del cine para adultos el año pasado, tenía 20 años.

"Estamos sorprendidos por su muerte repentina", ha explicado en un comunicado LA Direct Models, la agencia de Nova. "Olivia es una chica hermosa con una personalidad muy dulce y amable. Estamos muy sorprendidos y, sin duda, ha sido algo completamente inesperado. Descansa en paz dulce ángel", reza la carta.

INVESTIGACIÓN POLICIAL EN CURSO

La carta de la muerte aún se desconoce, si bien la policía ha abierto una investigación.

El deceso de la actriz se suma al de otras tres estrellas de la industria del porno en los últimos tres meses, en los que también han fallecido August Ames (23 años), que se suicidó, Yuri Luv (31) y Shyla Stylez (35 años).

En una entrevista concedida el pasado verano al diario The Mirror, Nova explicaba sus planes de futuro: "Planeo graduarme en la escuela", dijo. También avanzó que tenía un gran proyecto, sin fines de lucro, entre manos, aunque no quiso dar más detalles.

Nova, que en realidad no llevaba muchos meses dedicándose al porno, relataba cómo fue el rodaje de su primera película. Temblaba de nervios, pero "en cuestión de segundos", contaba, ya se sintió cómoda mostrando su cuerpo.

TRISTE MENSAJE EN TWITTER

Tras su muerte, diversos medios recuerdan uno de sus últimos tuits, las pasadas Navidades, en el que decía sentirse "muy sola". Incluso pidió desde su cuenta si podía llamar a alguien para ayudarle a "levantar el ánimo".

Alone on the holidays and want to give a fan a holiday call. ❤️ would lift my spirits 💜