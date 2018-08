La actriz Reese Witherspoon trabaja para Amazon

Amazon Studios ha aprobado la realización de una serie basada en la novela 'Daisy Jones & The Six', de Taylor Jenkins Reid. La futura ficción estará producida, además de por Amazon, por Hello Sunshine, la empresa audiovisual de la actriz Reese Witherspoon.

'Daisy Jones & The Six' se centra en una banda de rock ficticio en la década de los 70, después de su ascenso en la escena musical de Los Ángeles, convirtiéndose finalmente en una de las bandas más legendarias de la historia.

I cannot tell you how thrilling it has been to finally reveal to you all what I have been working on since Evelyn Hugo. Daisy Jones & The Six is my love letter to 1970s rock bands like Fleetwood Mac, Tom Petty & the Heartbreakers, and Bruce Springsteen &… https://t.co/nAG0TiKXxj pic.twitter.com/clE3bUm7OG — Taylor Jenkins Reid (@tjenkinsreid) 26 de julio de 2018

Scott Neustadter y Michael H. Weber ('500 días juntos', 'Bajo la misma estrella') han escrito el guion del piloto y supervisarán la serie, que constará de 13 episodios. 'Daisy Jones & The Six' se estrenará exclusivamente en la plataforma de televisión de pago Amazon Prime Video, en más de 200 países y territorios.

La música original de la serie estará disponible exclusivamente a través de Amazon Music, y la novela y el audiolibro, de la editorial Random House, también estarán disponibles a través de Amazon.com y Audible.com.

"Cuando escuché que Hello Sunshine estaba desarrollando 'Daisy Jones & The Six', busqué una copia rápidamente y la devoré de una sentada", ha dicho Jennifer Salke, directora de Amazon Studios. "Me gustó tanto, que tuve que llevarla a Amazon Studios. Inmediatamente me llamó la atención lo perfectamente que encaja en nuestro enfoque general de atraer creadores apasionados y contenido entretenido y convincente a nuestra audiencia de Prime Video", ha añadido.

Amazon Studios Is on the Hunt for Talent, and Trying to Catch Up: Jennifer Salke, the new head of the tech giant’s TV and movie division, is letting Hollywood know that the door is open for creative talent to find a home at Amazon. https://t.co/LdXWYqHzeG pic.twitter.com/KUfG0DXLVN — Craig Brown, PhD (@craigbrownphd) 7 de agosto de 2018

"Tan pronto como comencé a leer 'Daisy Jones & The Six', me enamoré perdidamente de él, y estoy encantada de llevarlo a la pantalla con Amazon y Jen Salke", ha comentado, por su parte, Witherspoon. "Con Neustadter y Weber, dos escritores que admiro profundamente, administrando este proyecto, estoy tan segura de que el camino de Daisy y su banda hacia la búsqueda de su voz dejará una marca tan permanente en los televidentes de todo el mundo como lo hizo conmigo", ha remarcado la actriz, que actualmente está rodando la segunda temporada de la exitosa serie 'Big littles lies'.