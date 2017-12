Admitida a trámite la demanda de paternidad contra Julio Iglesias

Llueve sobre mojado para Julio Iglesias. El Juzgado de Primera Instancia número 13 de Valencia ha admitido a trámite la demanda de paternidad contra el cantante, presentada por su presunto hijo ilegítimo, Javier Sánchez, el pasado 4 de septiembre.

Javier, un valenciano de 41 años, presentó el requerimiento junto a una prueba de ADN recogida del "entorno familiar" por un detective privado en Miami. Un examen genético realizado en julio determinó, según el demandante, que Julio Iglesias tenía el 99,99% de posibilidades de ser el padre de Javier.

Justicia, no rencor

El supuesto hijo del cantante aseguró haber esperado "27 años" para poder conseguir una prueba de ADN que su presunto padre "siempre ha rechazado". Antes había presentado otra en el 1999, pero tampoco fue admitida. "A mi madre se la tachó de muchas cosas que me han dolido y quiero hacerle este regalo, es el momento", declaró Javier Sánchez, que afirma no guardar rencor a su presunto progenitor, pero sí dice buscar "justicia".

El paso decisivo que supone la admisión a trámite dela demanda abre ahora un nuevo frente para los demandantes y el demandado. Entre recursos de ambas partes, el proceso "podría resolverse dentro de cuatro o cinco años", estima el abogado de Javier, Fernando Osuna.