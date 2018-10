África y Dave, nuevos nominados de 'OT 2018'

Dave y África lucharán durante esta semana por continuar su formación en la Academia de 'OT 2018'. El gaditano y la madrileña se convirtieron en los nuevo nominados del talent musical de La 1 de TVE después de que no convenciesen al jurado con sus respectivas actuaciones durante la gala 2.

Junto a María, África fue una de las peores concursantes de la noche al realizar una actuación bastante deficiente de 'Friend', uno de los últimos éxitos de Marshmello, faltándole mucha actitud y no transmitiendo poco o nada durante su número. "Tienes una gran voz, pero tienes un problema a la hora de transmitir. Creo que no nos hemos conectado en ningún momento con vosotras, y cuando no hay conexión, aunque cantes bien, tiene un problema", aseguró Manuel Martos.

A pesar de haber llenado el escenario de alegría, Dave no consiguió convencer al jurado con la versión de 'Volando voy' que realizó junto a Noelia en esta gala 2. "Cuando saliste al escenario, me divertí mucho. Me llevaste a una fiesta, pero la única parte que no sé controlar es toda la parte técnica", afirmó Rosana durante su valoración sobre la actuación de Dave.

MARÍA Y JOAN GARRIDO, SALVADOS POR LOS PROFESORES Y LOS CONCURSANTES DE 'OT 2018'



A pesar de estar propuestos para la expulsión, María y Joan Garrido tuvieron mejor suerte durante esta segunda gala gracias a ser salvados por los profesores y los concursantes de 'OT 2018'. A pesar de ser una de las peores de la noche con su actuación de 'Friends', la madrileña fue salvada por el claustro docente de la Academia, una decisión que fue críticada en redes sociales. "Vamos a salvar a una personas que creemos que tiene algo innato, algo que, cuando escuchas o ves su cara, te engancha y te atrapa", argumentó Noemí Galera durante la conexión con la Academia.

#OT18gala2

Noe: cuando le ves en television te engancha y te atrapa

Yo: Seguro que es Dave

Noe: Salvamos a Maria

Yo: pic.twitter.com/yS9WPSVi1p — IvanxuOT (@IvanxuOT) 3 de octubre de 2018

Le he cogido hasta manía a María la verdad y es que encima no canta ni bien, los profesores deberían de haber salvado a Dave... #OT18Gala2 #OTChat — grisha (@sshxdow) 4 de octubre de 2018

Sinceramente lo de María salvada por los profesores me ha dejado WTF me esperaba que salvaran a Dave o a Joan (los dos lo han hecho muy bien y África fue salvada last week) #OT18Gala2 — Marta (@miaurta) 3 de octubre de 2018

No entiendo que coño hace María salvada y Dave nominado... No hay sentido #OT18Gala2 — Paula ;) (@Darkshir) 3 de octubre de 2018

No entiendo, han salvado a Maria antes que a Dave. #OT18Gala2 — Marta. (@mlphes) 3 de octubre de 2018

Posteriormente, y por segunda semana consecutiva, Joan Garrido fue salvado por los compañeros. El voto de Natalia, la favorita del público, fue clave para que el mallorquín se librase de la nominación, ya que había empatado a 5 votos con Dave. Por su parte, África solo recibió el apoyo de dos de sus compañeros.