Ágata Ruiz de la Prada preside el primer curso para 'influencers'

Mucha gente asocia el fenómeno de los ‘influencers’ con la generación ‘nini’, los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Craso error. Si bien es cierto que muchos chicos y chicas sin estudios sueñan con ganar cantidades ingentes manejando sus redes sociales, detrás de la mayoría de los ‘influencers’ o prescriptores hay muchas horas de trabajo y, en algunos casos, una sólida formación en campos como la publicidad o el márketing.

Si bien es cierto que muchos ‘influencers’ arrastran millones de seguidores por su profesión -sobre todo, actores, cantantes, deportistas y modelos-, la mayoría eran personas totalmente anónimas que encontraron su público y avanzaron poco a poco hasta convertir las redes sociales como su medio de vida. No existía una licenciatura, máster o curso específico dirigido a futuros ‘influencers’.

Finalmente la Universidad se ha rendido a este fenómeno emergente, en el que muchas marcas han encontrado una nueva manera (y muy rentable) de llegar a sus potenciales compradores, y ya aparece en la oferta formativa de la Universidad Autónoma de Madrid. Así, Intelligence influencers: Fashion & Beauty es el primer curso universitario de formación para ‘influencers’ en España.

Profesión al alza

No se trata de un fenómeno esporádico, sino una profesión al alza, según el último informe de Brandmanic, ‘Estudio sobre Marketing de Influencers en España, 2018’. “Ya se define a los ‘influencers’ como la nueva narrativa de las marcas y empresas, lo que significa nada más y nada menos que la voz de las personas está sustituyendo progresiva y radicalmente a la voz de las marcas”, detallan los responsables del curso. “Sin embargo, dichos ‘influencers’ –continúan- presentan las carencias propias de una auto-organización difusa, fruto del ensayo-error, que es inherente a los fenómenos emergentes novedosos en el terreno de la difusión”.

Según el informe de Brandamic, estos líderes de opinión que en su mayoría surgen de la nada buscando su espacio para el desarrollo profesional tiene un perfil fundamentalmente femenino (63,6% son mujeres) y joven (el 70% tiene entre 18 y 35 años) con unos conocimientos autodidactas que suelen generar recelos y desconfianza entre las marcas. “Junto al panorama halagüeño sobre el presente y futuro de la profesión de ‘influencer’, la falta de preparación y las malas prácticas representan serios obstáculos tanto para la confianza de las marcas en los influencers, como para el desarrollo y sostenibilidad del ‘influencer’ como profesión sostenible”, aseguran la dirección del curso. En otras palabras, el buen ‘influencer’ no se nace; se hace.

Críticas en la red

Para acceder al curso, que dirige honoríficamente la diseñadora Ágata Ruiz de la Prada, solo se requiere ser mayor de edad y estar en posesión de un blog o cuentas en Instagram o Youtube. No es requisito imprescindible haber superado la selectividad. Este último punto ha revolucionado a los internautas, entre los que también hay alumnos de la UAM, claro. "¿Me estás diciendo que mi universidad ha abierto un título de 'influencers' con 0 requisitos cuando a mi me piden una nota de la hóstia para entrar en el máster que quiero?", se pregunta retóricamente un tuitera.

Me estas diciendo que mi universidad ha abierto un titulo de influencers con 0 requisitos cuando a mi me piden una nota de la hostia para entrar al master que quiero??? @UAM_Madrid me tengo que hacer influencer para tener esos privilegios?