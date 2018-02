Ágatha Ruiz de la Prada muestra su vestido homenaje a la bandera española en Nueva York

La diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada ha vuelto a rendir su particular homenaje a la bandera española en la presentación de su colección para el próximo otoño invierno en la Samana de la Moda de Nueva York.

La diseñadora, de 57 años, ha salido a saludar al público en el carrusel final con su vestido con los colores de la bandera rojigualda. Ruiz de la Prada ha presentado en Manhattan la misma colección que desfiló hace unas semanas en la Mercedes Benz Madrid Fashion Week, donde colocó una gran bandera que recorría la pasarela hasta el final.

"Me gusta lanzar mensajes y esta vez el mensaje principal es España. De toda la vida me ha encantado la bandera de España y me parece preciosísima. Mis trajes delante de la bandera están sensacionales. Tenía ganas de hacerlo y lo he hecho", explicó entonces a la prensa.

Ágatha ha sido noticia recientemente por su sonado y poco amistoso divorcio del periodista Pedro J. Ramírez. "Se portó fatal conmigo", dijo.