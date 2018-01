Ágatha Ruiz de la Prada rinde homenaje a la bandera española

A estas alturas no hace falta explicar que Ágatha Ruiz de la Prada es sinónimo de colores vivos y ropa nada discreta. La diseñadora, de 57 años, es uno de los nombres fijos de cada edición de la Mercedes Benz Madrid Fashion Week. Y esta vez ha querido hacer un homenaje, en su pase, a la bandera española. Así que este viernes ha colocado una gran bandera rojigualda que recorría la pasarela hasta el final. En la apertura del desfile se ha escuchado el himno nacional, con la modelo encargada de abrirlo con un vestido a juego, en rojo y amarillo. Después ha seguido el despliege de color mientras se escuchaba el Solo se vive una vez de Azúcar Moreno.

"Me gusta lanzar mensajes y esta vez el mensaje principal es España. De toda la vida me ha encantado la bandera de España y me parece preciosísima. Mis trajes delante de la bandera están sensacionales. ¿Por qué nunca se hace política en esto? Tenía ganas de hacerlo y lo he hecho", ha explicado a la prensa.

Ágatha será también la invitada estrella en el plató de 'Sábado Deluxe', donde va a hablar de su sonado y poco amistoso divorcio, del periodista Pedro J. Ramírez, del que en más de una entrevista ha asegurado: "Se portó fatal".