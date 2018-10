Aitana, en 'El Hormiguero': "Son mis tetas, si las enseño no pasa nada"

Aitana acudió ayer a ‘El Hormiguero’, donde recogió el disco de oro por el single ‘Teléfono’ e hizo balance de su primer año de carrera pocos días después de cumplirse el primer aniversario de su entrada en ‘Operación Triunfo’.

La cantante relató cómo se está adaptando a su nueva vida, una vez ha dejado su Barcelona natal y se ha mudado a Madrid: “Me siento bien. Al principio fue raro. Mis padres me ayudaron con la mudanza y cuando se fueron lloré toda la tarde. Y mi padre que no suele llorar nunca, se puso a llorar también. Mi madre dice que si no le llamo todas las noches, viene a Madrid", contó.

Por otro lado, Pablo Motos recordó una polémica en torno a unas fotos que han acompañado a la cantante este verano: “Vi que habían criticado unas fotos tuyas en bikini porque fomentabas la delgadez, pero estás perfecta", dijo el presentador, y añadió: “Había una que decían a lo mejor estabas haciendo topless y me cabreé yo, ¡serán imbéciles!".

"No fue un topless. Pero si lo fuera, al final son mis tetas, las enseño y no pasa nada", respondió sin más rodeos ella, asegurando que no se debería generar ninguna polémica. La cantante también adelantó detalles sobre su primer disco, que saldrá a finales de noviembre y se dividirá en dos. La primera parte, ‘Trailer’, contendrá 6 canciones, incluido un remix del exitoso tema ‘Teléfono’ junto a Lele Pons: “Voy mañana a Los Ángeles para grabar el videoclip con ella", afirmó.