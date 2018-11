Aitana: 'He dividido mi disco en dos partes porque necesitaba sacar música ya'

Un año después de que comenzara a despegar en ‘OT 2017’, Aitana sigue siendo una chica normal, que cuenta las cosas con naturalidad: “Raoul se ha quedado a dormir a mi casa. Fuimos a tomar una copa con los de ‘La llamada’ y le dije, ‘por favor, vámonos ya’”, ha desvelado a la prensa esta mañana durante un evento para el que ha tenido que madrugar. Eso sí, la cantante es consciente del vuelco que ha pegado su vida y la gran expectativa que hay generada con su disco. Hablamos con ella sobre sus nuevos proyectos en la música.

¿Cómo llevas el apelativo de ‘reina’?

Depende. Depende quien lo diga, cómo se utilice… GHD es alguien que tiene confianza en sí misma, y en ese aspecto sí, porque yo cada vez confío más en mi misma, es algo que estoy trabajando (risas).

Tu primer disco que sale a finales de noviembre. ¿Por qué dos partes?

Sí, y tengo que decir ya la fecha, porque se estaba barajando el día. Son dos partes porque yo quería sacar ya música mía. Sí que es verdad que se empieza a hablar mucho de la vida privada de alguien y no de la música. Y lo entiendo, porque si no sacas música ¿de qué se va a hablar? Entonces yo quería sacar música porque me apetece hacer concierto e ir algún lado y cantar. También considero que ahora la música se devora y al mes la gente ya no lo está escuchando. De la segunda parte tengo tres, pero me faltan otras tres que también estoy creando y algunas colaboraciones. Pero todo es poco a poco, así que por eso he hecho dos partes.

¿Va a ser todo en castellano?

Va a haber en esta primera parte dos en inglés y otras cuatro en español. Y las dos en inglés estoy muy contenta de poder sacarlas, porque me gustan mucho. Bueno, me gustan todas, pero que de repente te dejen sacar canciones en inglés estando aquí en España es un poco más difícil al principio. Yo antes de entrar a ‘Operación Triunfo’ no cantaba, cantaba en mi casa, pero las cosas que cantaba en mi casa eran en inglés.

¿Y qué colaboraciones tienes?

La de Lele Pons ya se ha dicho, sí. Y luego tengo una súper guay en la segunda parte, en inglés, que tengo muchas ganas de decir. Todavía no está cerrado pero tiene muy buena pinta. Para mí es alguien muy importante. No quiero dar muchas esperanzas porque tampoco sé seguro sí se va a hacer (risas).

¿Con qué artista sería un sueño hacer una colaboración?

Con Dua Lipa, que me gusta mucho, pero yo estoy empezando. Y bueno, me estoy viniendo súper arriba, pero Martin Garrix me flipa un montón. Pero también me gustan muchísimo Vanesa Martín, Pablo Alborán. También me gusta Swan Mendes.

¿Cómo estás viendo a tu compañera Mimi en ‘Tu cara me suena’?

No lo estoy viendo mucho porque no tengo tiempo para verlo, pero suelo a ver a Mimi y a Brays que son a los que más conozco. Y es que te ríes un montón. ‘Tu cara me suena’ es un formato que a mí siempre me ha encantado, aunque no sé si me podría ver, porque es algo que me da mucho respeto. Tienes que saber mucho, tener mucha resistencia física… Bueno, Mimi, es una pasada, pero tienes que estar muy mentalizado y te tienen que salir muy bien las voces. A mí las voces me salen súper mal… (risas) Cuando he intentado imitar a alguien me sale súper mal. Creo que haría un poco el ridículo, pero bueno, en el buen sentido. Nunca se sabe.

Después de un año de ‘OT 2017’, ¿tienes los pies en el suelo ya?

Sí, ya y siempre. Hablo con mis padres todas las noches ahora que vivo en Madrid sola. Mis amigos son los de siempre, cuando voy a Barcelona estoy con mis amigos de siempre, no han cambiado. Además, ellos me hacen transportarme a lo que yo soy realmente, aunque yo soy siempre igual. Pero cuando estás con prensa o haciendo muchas cosas se te pude subir, aunque no me ha pasado.