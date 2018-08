Alan Alda anuncia que sufre Parkinson

El actor y director Alan Alda, mundialmente conocido por su papel de 'Hawkeye' Pierce en la histórica serie de televisión de los años 70 'M.A.S.H', ha confesado que padece Parkinson (enfermedad degenerativa que afecta al sistema nervioso central), durante una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense CBS, este martes, 31 de julio.

La enfermedad le fue diagnosticada hace tres años y medio, y desde entonces lo ha mantenido en secreto. Sin embargo, recientemente los síntomas (temblor y rigidez, entre otros) se han vuelto más evidentes, por lo que el aclamado artista de 82 años ha decidido hacerlo público antes de que se escribiera una historia sobre el asunto "desde un punto de vista triste".

"Durante los últimos tres años he actuado, he dado charlas, ayudé en el Alda Center for Communicating Science en Stony Brook y también empecé un nuevo podcast ('Clear + Vivid'). Pero me di cuenta de que he estado mucho tiempo en la televisión, y allí pude ver que mi pulgar se sacudía en algunas tomas", explica Alda, que aprovechó el anuncio para enviar un mensaje de esperanza a todos aquellos que sufren dicha enfermedad.

EN UN SUEÑO

Durante la entrevista, el artista dijo que se hizo la prueba para diagnosticar la enfermedad después de leer un artículo sobre cómo uno de los primeros signos del Parkinson está en el comportamiento que uno tiene mientras sueña. "Estaba soñando que alguien me estaba atacando y le arrojé un saco de patatas. Pero lo que realmente estaba haciendo era arrojarle una almohada a mi esposa", cuenta Alda.

UNA CARRERA DE LARGO RECORRIDO

Alda debe su gran popularidad sobre todo a la serie de televisión 'M.A.S.H', que le sirvió para conseguir seis Globos de Oro interpretando al capitán Benjamin Franklin. La producción, inspirada en la película homónima dirigida en 1970 por Robert Altman, contaba las aventuras de un grupo de médicos durante la guerra de Corea (1950-1953). Fue emitida por primera vez en la cadena CBS entre 1972 y 1983.

El actor estadounidense también trabajó en películas como 'El infierno del whisky', de Richard Quine; 'The Mephisto Waltz', de Paul Wendkus; 'El año próximo, a la misma hora', de Robert Mulligan; 'California Suite', de Herbert Ross y 'Everyone Says I Love You', de Woody Allen, entre otras. Su única nominación al Oscar le llegó por su papel del senador Ralph Owen Brewster en 'El aviador', de Martin Scorsese.

Aparte de actuar en la gran pantalla, Alda también ha realizado trabajos en el teatro y en la televisión como autor, productor y director.