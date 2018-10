Alaska y Mario también se posicionan en contra de María: "Quédate en casa y graba una maqueta"

María, concursante de 'OT 2018', permanece ajena a la polémica que ha generado su petición de cambiar una palabra de la canción 'Quédate en Madrid', de Mecano. Sin embargo, durante los últimos días, muchos rostros famosos han optado por arremeter contra ella y avivar el debate. Uno de ellos fue El Sevilla, al que se le han unido recientemente Alaska y Mario.

La pareja ha visitado el espacio 'Yu no te pierdas nada' de Los 40 para ofrecer su visión sobre este asunto. También lo ha hecho Natalia Ferviú, colaboradora del programa, que ha salido en defensa de María: "Estoy con los millennials en el sentido de que revisionen las cosas, que se cuestionen lo aprendido y quieren reprogramarse. Pero también creo en los derechos de autor, y si no han dado opción a que se modifique, no hay que hacerlo".

"¿Quién es quién para revisar la obra de alguien?", ha preguntado Mario. Una postura bastante curiosa, teniendo en cuenta que su grupo también adapta canciones de otros artistas, tal y como ha señalado Dani Mateo: "Lo que hacéis con las Nancys Rubias es coger un tema que os gusta y adaptarlo a vosotros".

"Eso se llama hacer una versión. Yo hago versiones, no covers, y cuando haces un cover tiene que ceñirte a la letra original", ha matizado Mario, que ha añadido: "Mariconez no es ningún insulto. Me paso el día diciendo maricón y todos mis amigos son maricones. Me parece más insulto decir gay".

Alaska, por su parte, también ha compartido esa postura: "Estás en un concurso, no te presentes entonces. Sé un artista auténtico y vete por los bares. Lábrate una vida al margen de un concurso, que tiene unas normas. Esa es la diferencia entre un artista y otro". "No te presentes a un concurso para decir tú las bases, quédate en tu casa, bonita, graba una maqueta y hablas de lo que te da la gana", ha zanjado él.