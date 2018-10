Alberto Chicote sorprende con su gran cambio físico tras perder 31 kilos

Sin palabras. Así se debieron quedar muchos espectadores que pudieron ver en directo el gran cambio físico que ha dado Alberto Chicote en los últimos meses. El popular chef Pesailla en la cocina acudió ayer a Liarla Pardo, donde sus 31 kilos menos no pasaron desapercibidos para nadie.

El cocinero presentó en el programa de Cristina Pardo su nuevo espacio para Atresmedia, Te lo vas a comer?, que abordará mediante reportajes la investigación de temas de alimentación y consumo. Sin embargo, lo más llamativo de su visita fue su aspecto: No saben ustedes cómo está Alberto Chicote y eso que la tele engorda, expresó la presentadora al público.

Quiero que me digas dónde te has dejado a la otra mitad de Chicote, preguntó Pardo, a lo que él respondió con humor: En casa cocinando. Hicimos un programa aquí de cómo comer mejor y aprendes eso, a hacer más ejercicio... Es cuestión de ir siguiendo. 30 o 31 kilos he perdido", explicó él, aunque sin entrar en muchos detalles. Su nuevo programa se estrena este miércoles a las 22:45 en laSexta.