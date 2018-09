El alegato de Patricia Pardo contra el sufrimiento de los toros: "Es repugnante"

Tras tomar las riendas de 'El programa del verano' junto a Joaquín Prat durante los meses estivales, Patricia Pardo ha participado esta mañana en una mesa de debate en 'El programa de Ana Rosa' sobre la celebración del Toro de la Vega. La periodista gallega se ha enfrentado a tertulianos como Eduardo Inda, Israel López o Javier Negre para dejar clara su postura sobre las tradiciones que implican sufrimiento animal: "Me parece inhumano".

"El director del programa me decía que no podía hablar del tema hasta que fuera a una corrida de toros. Me llevó a ver a Morante de la Puebla, que se supone que es un gran diestro. Pues casi me desmayo. Es bestial, repugnante, no entiendo cómo alguien puede disfrutar del dolor animal, no me entra en la cabeza", ha afirmado Pardo, que espera que en un futuro este tipo de festejos desaparezcan.

"Cada vez que voy a Galicia, en tu tierra, como un pescado formidable, y el marisco lo metéis vivo y lo cocéis", ha señalado Inda mientras la periodista replicaba con ironía: "No, le vamos a dar electroshock a una nécora para que estés contento. ¿De verdad ese es un argumento?". "¿Qué hacemos? ¿Acabamos con San Fermín también?", ha preguntado Ana Rosa, a lo que Pardo ha respondido con contundencia: "Sí, sin lugar a dudas".

Negre también ha intervenido para opinar que "son toros criados para la lidia" y que "hay que respetar las tradiciones". Una afirmación que tampoco ha convencido a la colaboradora: "¿Y qué? Eso no es un argumento, ¿por qué hay que respetar que se mate a un animal?". "Si esos son vuestros argumentos, gracias por darme la razón", zanjó la colaboradora después de que Inda volviera a comparar el cocinado de un pulpo con el sufrimiento de toro.

El alegato de Patricia Pardo ha sido muy comentado en redes sociales, donde un aluvión de usuarios han aplaudido y respaldado sus palabras.

Anacrónico, obsoleto, hiriente, inhumano, descorazonador, innecesario... La lista de adjetivos se me antoja eterna, queridos taurinos 🙏🏽 https://t.co/4BzNEerRnp — Patricia Pardo Tv (@Patricia_Pardo) 11 de septiembre de 2018

Que valiente has sido!!!!!

Enhorabuena por tu defensa de las fiestas sin maltrato animal.....😘😘👏👏 — susana montalvo (@susanamontalvo2) 11 de septiembre de 2018

Tremenda @Patricia_Pardo!! Por fin alguien en directo hablando con sensatez sobre el maltrato animal en AR! 👏🏼👏🏼👏🏼 — ςαrmmα (@CarmmaGC) 11 de septiembre de 2018