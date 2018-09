El alegato de Sandra Sabatés contra la gestación subrogada: "Deshumaniza y cosifica a la mujer"

La gestación subrogada continúa siendo objeto de debate en la televisión. Si hace unos días Tamara Gorro y Carolina Bescansa mantenían una acalorada discusión sobre este tema en 'Espejo público', anoche fue Sandra Sabatés la que quiso posicionarse en 'El Intermedio' ofreciendo un alegato en contra de esta polémica práctica. "Nadie puede negar que el negocio de los vientes de alquiler deshumaniza y cosifica a la mujer convirtiéndola en un producto de mercado", aseguró en su discurso.

La presentadora del espacio recordó además que Ciudadanos "ha hecho bandera" de esta práctica que quiere legalizar y regular en nuestro país. "En realidad ya está regulada, está prohibida", aclaró. "Así lo recoge el artículo 10 de la Ley de reproducción asistida, que establece que será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la afiliación materna a favor del contratante o de un tercero", recordó Sabatés.

A continuación, definió como una "quimera" el deseo que tienen algunas formaciones políticas y sectores de la sociedad de legalizar la gestación subrogada de forma altruista. "Cualquiera que haya pasado por el duro proceso físico y emocional que suponen un embarazo y un parto, sabe que nadie se expondría a ello para después desprenderse del bebé si no es porque está en una situación de necesidad", subrayó.

"Disfrazar de altruista la gestación subrogada es una maniobra muy peligrosa. En tanto que exista una empresa que la gestione, siempre va a haber alguien que se lucre con este proceso", añadió la periodista. Antes de finalizar con su alegato, señaló que todo el mundo puede tener el deseo de ser padre, pero destacó que "ese deseo no es un derecho".

"No se puede convertir en un derecho mediante pago y no puede pisotear los derechos fundamentales de las mujeres más vulnerables y de los propios niños. Cuando los políticos legislen con asuntos tan delicados, deberían ser capaces de no dejarse llevar por las modas de los grupos de presión, salvaguardar los derechos humanos y proteger al más debil, en este caso, una vez más, las mujeres", zanjó.