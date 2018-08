Alejandra Rubio provoca un tenso enfrentamiento entre Oriana y Terelu

Los espectadores de 'Sálvame' fueron testigos durante la tarde de ayer de uno de los enfrentamientos más tensos que han tenido lugar en su plató. Una de las protagonistas fue Oriana Marzoli, concursante confirmada de 'GH VIP 6', molesta por unas declaraciones que realizó Terelu Campos meses atrás en las que daba a entender que era una mala compañía para su hija, Alejandra Rubio.

Sorprendentemente, aunque fue Kiko Hernández quien sacó el nombre de Alejandra a la palestra, Terelu se negó a continuar hablando sobre ese tema y amenazó con abandonar su puesto de trabajo: "De mi hija no, porque cojo la puerta y me las piro". "Estoy contando hasta 1.000", añadió la colaboradora visiblemente molesta mientras Oriana no daba crédito a su reacción.

Cuando la invitada se disponía a cambiar de tema, fue Terelu quien retomó la conversación sobre su hija: "Conozco a muchas amigas de Alejandra, a Oriana no". Fue entonces cuando la futura inquilina de Guadalix de la Sierra entró al trapo: "Pero no la nombres!". "Yo sí", replicó Terelu, a lo que la experta en realities respondió: "Vale, tú sí y yo no, es para aclararme las ideas".

Oriana: "No voy a entrar en si eres buena o mala madre"

"Estoy alucinada, la única por quien lo siento es por mi hija, que es lo único que me importa en mi vida", continuó diciendo Terelu mientras la tensión iba en aumento y Oriana dejaba caer una información sobre las amistades de Alejandra: "No hables más, que demasiado 'buenajunta' soy yo para ella, no me toques las narices con tu hija porque la he aconsejado muy bien".

Pero las palabras de Oriana no quedaron ahí y fueron a más: "No tengo ningún problema de la noche ni de nada, y sabes a lo que me refiero". "Esto que está haciendo ella, el número que está montando aquí conmigo, le duele a mi hija. Mis amigas no hacen determinadas cosas con mis familias", lamentó Terelu a continuación provocando la ira de Oriana: "No quiero entrar en si eres buena o mala madre, pero no hables sobre nosotros".

La Campos dio a entender después que Oriana estaba buscando conflicto, pero la ex concursante de MYHYV negó con rotundidad esa afirmación: "No te necesito a ti, entro a GH sola, no por Terelu Campos, que a mí Terelu Campos ni me da trabajo ni me da nada". Después de la tremenda discusión, Oriana amenazó con abandonar el plató y Kiko Hernández le dio vía libre: "Gracias, buenas tardes".