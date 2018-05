Alejandro Sanz, a su hijo Alexander: "Te quiero pedir perdón delante de todo el mundo"

Alejandro Sanz, un asiduo a las redes sociales, ha echado mano de ellas para pedirle perdón a nivel planetario a su hijo Alexander, por un "fallo imperdonable". "El otro día le prometí ir a ver su concierto de jazz pero le fallé. Te amo con locura", se ha disculpado en Instagram.

"Eres un chico bueno, talentoso, inteligente y sensible y no te mereces que yo me olvide de tu concierto. Espero que disculpes a tu desmemoriado padre y que me permitas resarcirte siendo el papá que te mereces", ha escrito, antes de remachar su mensaje con la etiqueta #ASerPapaNoSeTerminaDeAprenderNunca.

Alexander, de 14 años, es fruto de una relación fugaz y extramatrimonial con la estilista puertorriqueña Valeria Rivera, cuando el cantante de Corazón partío estaba casado con la modelo mexicana Jaydy Michel (con la que estuvo seis años, hasta el 2005. Sanz desveló que había sido padre por segunda vez en el 2006, cuando el niño ya tenía tres años ("Soy un padre orgulloso de un niño de nombre Alexander de tres años de edad nacido fuera de mi relación por todos conocida (...). Si este hecho no ha trascendido antes fue por un deseo expreso de la madre, una mujer totalmente ajena a la vida pública, por proteger la intimidad de mi hijo y porque nunca he aireado mi vida privada", dijo entonces).

Alejandro Sanz (Madrid, 1968) goza de un gran momento a nivel profesional y personal. Está feliz con la familia que ha formado junto a Raquel Perera, con la que se casó....... Tiene cuatro hijos: su primogénita, Manuela (hija también de Jaidy Michel), Alexander, y Dylan (7 años) y Alma (4), fruto de su último matrimonio.