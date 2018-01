Álex González denuncia una suplantación de identidad en Facebook

Álex González ha comenzado el año con mal pie. El actor ha denunciado una suplantación de identidad en Facebook. "NO TENGO FACEBOOK. Un impostor/ra con el Nickname de ALEXGONZALEZACT se está haciendo pasar por mí en Facebook, si alguien está en contacto con esta persona, por favor, bloqueadlo inmediatamente!

Agradezco de corazón todas las páginas de apoyo en cualquier plataforma pero no las que suplantan una identidad y engañan al resto de seguidores haciéndose pasar por mi, especialmente por las conversaciones e intercambio de mensajes que se hayan podido mantener. Me aterra la idea de que alguien haya podido creer estar hablando conmigo a través de Facebook, el contenido de la conversación y si esto ha podido afectar a alguien de alguna forma. NO ERA YO y tomaré medidas legales para que esta página cierre inmediatamente.

Disculpas a los afectados

Por favor, comprobad la insignia azul de verificación en Twitter e Instagram, si no la tiene, no soy!

Gracias y, si alguien se ha sentido afectado, pido disculpas por no haber podido detectarlo antes", ha comunicado el intérprete de, en el que informa al impostor de que recurrirá a la justicia y además pide disculpas a todos aquellos fans que se hayan podido ver afectados.

Lo cierto, es que la página de Facebook a la que se refiere el intérprete, cuenta con más de 300.000 seguidores y a las dos horas de la publicación del mensaje del auténtico actor Álex González, aún continuaba activa.

Se trata de una página que lleva bastante tiempo funcionando y que registra mucho movimiento. Miles de fans escriben y comentan cada día, creyendo estar hablando con el protagonista de , los vídeos y las fotos que el impostor ha ido publicando a lo largo de los meses.